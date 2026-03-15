Marco Fernández, debutante del voto en León: "Es importante que los jóvenes participemos porque nos va a afectar directamente”

Marco Fernández ha votado por primera vez en el Colegio Dominicas de la Anunciata.Virginia Moran

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Más de 35.000 jóvenes están llamados a las urnas hoy en Castilla y León. Son los nuevos electores; los que ejercen su derecho a votar por primera vez. Lo hacen con la responsabilidad de saber que pueden incidir en el resultado y con el objetivo de que sus intereses se vean reflejados en las políticas públicas. Representan la generación que no acude a mítines ni consume excesiva televisión como las que les ha precedido. Ellos se informan a través de las redes sociales, principalmente. A pesar de su juventud tienen clara la importancia de ejercer su derecho a voto para conseguir contar con representación política que defienda sus derechos. “Somos el futuro”, expresan.

Marco Fernández tiene 19 años y esta primera vez le ha tocado votar en el Colegio Dominicas de la Anunciata, su "cole de toda la vida". Como cuenta a Diario de León "volver para votar por primera vez tiene un punto muy especial”. “Es la primera vez que voto y creo que es importante que los jóvenes participemos porque al final nos va a afectar directamente”, detalla.

Víctor Calabaza Maroto ha viajado desde Madrid, lugar donde cursa sus estudios universitarios, hasta Soria expresamente para ejercer su derecho al voto por primera vez. Cree que es importante que esté representado lo que piensan los jóvenes y que el futuro Gobierno autonómico les tenga en cuenta cuando adopten decisiones políticas, ya que afectarán a su futuro.

Se ha informado, como la mayoría de su generación, a través de las redes sociales y por la propaganda que vía postal ha llegado a su casa con las propuestas de los diferentes partidos. “Me genera expectación y curiosidad ir a votar”, puntualiza para remarcar que es su responsabilidad decidir qué gobierno les gustaría tener.

El voto joven de la España vaciada llega con Alberto Sanz Andrés que vota por primera vez en Aldehuela de Periáñez. Anima a ejercer el derecho al voto al resto de jóvenes, mayores de edad, ya que “son el futuro” y la representación política que emane de las urnas debe atender sus reivindicaciones. “Si no votamos todos no nos podemos quejar o criticar”, alude.

El joven, que se ha informado antes de votar a través de las redes sociales y el telediario, precisó que los gobernantes deberán tomar nota de lo que los ciudadanos quieren para hacerlo “lo mejor posible”. “Estoy bastante emocionado con participar en las elecciones. Creo que es lo correcto”, indica.

Lucía Las Heras Ledesma ha votado por primera vez en el colegio electoral de Ágreda y asegura sentirse “emocionada” por poder decidir qué partido quiere que le represente y defienda sus ideas y valores. Admite, que tenía ganas de ejercer su derecho al voto y, al igual que el resto de jóvenes sorianos, se ha informado leyendo prensa, viendo televisión, pero sobre todo, a través de las redes sociales.

También, Carolina Pardo Antón, ejercerá su derecho por primera vez en Pozalmuro, pero lo hará ya cerca de las 20 horas de la tarde, ya que, por sorteo, le ha tocado ser presidenta de mesa. Afirma que sus padres le han informado de las distintas alternativas políticas y lo que propone cada una de ellas. Además también ha utilizado las redes sociales para completar la información y se la leído los folletos que los partidos políticos entregan en los puestos electorales que disponen en las calles de Soria. “En Pozalmuro estamos muy pocos y la jornada transcurre con tranquilidad”, destaca.

Palencia y Segovia

Por su parte, Ziro Herrero, un joven palentino de 18 años, afronta estas elecciones con la ilusión, pero también con la responsabilidad de ejercer por primera vez su derecho al voto. Reconoce que al principio se sentía “un poco desinformado” sobre a quién apoyar, algo que le llevó a reflexionar y a dedicar tiempo a conocer mejor las distintas opciones políticas. Para ello, decidió centrarse en aquellos asuntos que más le afectan directamente y que considera prioritarios para su futuro. “Lo primero que pensé fue que estaba un poco desinformado en cuanto a mi voto, así que he tenido que mirar cuáles eran mis mayores intereses”, explica.

A partir de ahí, comenzó a informarse por su cuenta, recurriendo principalmente a internet y a las redes sociales para conocer propuestas y posiciones de los distintos partidos. Herrero considera que los responsables políticos sí prestan atención a las inquietudes de los jóvenes y tratan de incorporar sus prioridades en sus discursos, por lo que anima a los votantes de su edad a informarse antes de acudir a las urnas. “A la gente de mi edad que va a votar le recomiendo que también se informe, porque no se puede votar por votar”, afirma.

Una visión más crítica muestra Elsa Negrete Inclán, también de 18 años y que acudirá por primera vez a las urnas en estos comicios, aunque en su caso con una circunstancia añadida: le ha tocado formar parte de una mesa electoral. La joven reconoce con humor que su estreno en unas elecciones llega con más responsabilidad de la que esperaba. Considera que, aunque algunos partidos apelan a los jóvenes para demostrar que están interesados en la política, en muchas ocasiones sus preocupaciones no se tienen realmente en cuenta.

“Nos usan más que nada para decir que los jóvenes sí que sabemos de política, al menos algunos partidos, pero tampoco miran mucho por nosotros”, señala. Aun así, defiende que cada joven debe ejercer su derecho al voto con libertad y sin dejarse influir por presiones externas. Por ello, su principal consejo para quienes votarán por primera vez es claro: que cada uno elija la opción que considere mejor. “Que voten a quien quieran y no se vean presionados por nadie”, concluye.

El joven segoviano Guzmán Martín ejercerá su voto por primera vez en el día de hoy, y lo hará a última hora ya que estrena su derecho siendo presidente de mesa del colegio electoral de la localidad de Valverde del Majano. Guzmán asegura estar ilusionado de ser partícipe del futuro del país. Asimismo, recordó que cuando recibió la noticia de que debía participar de forma activa en el proceso, “no le venía muy bien por fechas”, ya que actualmente vive y cursa sus estudios universitarios en Soria. “ Al final echas el día, ves a la gente del pueblo, y lo haces con ilusión, porque si vienes con mala cara no sirve de nada”, admite con optimismo.

Con su voto, el joven segoviano pide más facilidades para los estudiantes universitarios de la Comunidad, así como mejoras y facilidades en el transporte y las conexiones de las provincias. Por ello, consideró “muy importante” ir a votar. “La época de mis abuelos luchó mucho por el sufragio universal y, por respeto a ellos, es importante venir”.