Doce años de Malasmadres

Publicado por Paqui Sánchez (EFE) Madrid Creado: Actualizado:

Doce años han pasado desde que Laura Baena (Málaga, 1981) fundó el Club de Malasmadres, un movimiento reivindicativo por la conciliación al que cada vez se suman más mujeres. Y aunque cree que se ha conseguido avanzar, aún queda camino para que «la sociedad entienda que ser madre no tiene que ser un freno».

Esa es una de las conquistas que Baena admite que le gustaría para las próximas generaciones, entre las que se encuentran sus tres hijas. La mayor, en edad adolescente, «está muy orgullosa de su mala madre» y no interpreta el club como algo negativo. Al revés. «Ella lo ve como una lucha y tiene muy claro que ser una mala madre es ser la mejor madre que puedes ser, pero sin olvidarte de ti misma», explica satisfecha de ver cómo las madres del futuro lo tienen muy claro y lo van interiorizando. El problema, lamenta, es que «sigue habiendo una resistencia» y no todo el mundo lo entiende.

Ello, a pesar de que los datos cantan, poniendo negro sobre blanco que «la maternidad es el gran techo de cristal de la mujer porque ocho de cada diez ven cómo se frena su carrera profesional» cuando llega el momento de concebir. La propia Laura es una de las que renunció a su trabajo no solo para criar a su hija, sino «para vivir, pues era imposible compaginar los dos mundos». Como ella, «tantísimas historias que siguen sucediendo a día de hoy» y que están plasmadas en los informes que impulsan desde la asociación ‘Yo no renuncio’, la cara más seria del Club de Malasmadres. El último, ‘El peso invisible de la maternidad’, fue presentado la semana pasada en el Congreso de los Diputados en busca de un consenso político en torno a la conciliación. Los políticos las escuchan, dice Baena, «porque no tienen más remedio», pero la realidad demuestra que «falta un compromiso político, una voluntad de verdad, presupuesto y, por supuesto, que las empresas también se corresponsabilicen». «Si no se está obligando a las empresas a cumplir siquiera con la normativa vigente, ¿entonces cómo vamos a pensar en avanzar?», se pregunta, convencida de que «la conciliación y la corresponsabilidad no va solo de madres», sino que implica a todo el mundo y que «los cuidados a los hijos y a los mayores tienen que estar en el centro, aunque esa carga siempre está sobre los hombros de las mujeres». Y eso es así, denuncia, porque «las estructuras siguen demasiado aferradas al modelo tradicional» de la maternidad, en el que «parece que tienes que ser la madre perfecta, llegando a todo con una sonrisa y sin quejarte». Contra esa idea se desahogó hace 12 años en Twitter, germen del movimiento social que hoy es el Club de Malasmadres, que ha ido «despertando la conciencia de esas mujeres y que entiendan que no es que ellas sean insuficientes, sino que hay un sistema que no cuida a las madres».

«Ser una mala madre es ser la mejor madre que puedes ser, pero sin olvidarte de ti misma», afirma Laura Baena