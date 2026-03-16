Banco mundial de sonidos con el canto de 1.200 aves

Publicado por Antonio Martín (EFE) Alicante Creado: Actualizado:

Un nuevo banco de datos con grabaciones de cerca de 1.200 tipos de aves de países de los cinco continentes para ayudar a identificar automáticamente las especies que habitan en los ecosistemas de todo el mundo.

El banco de datos público es coordinado por los biólogos españoles Esther Sebastián-González, del departamento de Ecología de la Universidad de Alicante (UA), y Cristian Pérez-Granados, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) de Solsona (Lleida). En un contexto de crisis mundial de biodiversidad donde se necesitan técnicas de monitoreo automatizadas y no invasivas para recopilar grandes cantidades de datos, está en auge el registro de grabaciones sonoras que requieren el desarrollo de algoritmos capaces de identificar a las especies, como las aves, a través de su canto o sonidos de tipo llamada.

Para mejorar el desarrollo de futuros algoritmos nació el bautizado como Conjunto Mundial de Datos Acústicos Anotados de Aves (World Annotated Bird Acoustic Dataset, WABAD), un inventario que arrancó con cerca de una decena de científicos españoles y al que se han sumado muchos otros hasta alcanzar más de un centenar de 29 países con grabaciones de sonidos y anotaciones exactas del segundo en el que cantan las aves.

Wabad ya cuenta con 5.047 minutos de archivos de audio y más de 90.000 etiquetas de vocalizaciones de 1.192 especies de aves de 72 hábitats situados en puntos tan distantes como Vietnam, Taiwán, Nueva Caledonia, Guinea-Bissau, Guatemala, China, Chipre, Ucrania y Costa Rica. También de Argentina, Bukina Faso, República Dominicana, Nueva Zelanda, Polonia, Suecia, Camerún, Escocia, Canadá, Estados Unidos, Uganda, Alemania, Francia, Grecia, México, Colombia, Brasil, Indonesia y España.

Por continentes, Europa es la zona con más datos con 1.722 minutos del total (una tercera parte), seguida de los países iberoamericanos (939), América del Norte (858), Asia (831), África (408) y Oceanía (289).

En la península ibérica, los ecosistemas escogidos han sido el parque Nacional de Doñana, El Hondo (Alicante), Solsona (Lleida), Zarzalejo (Madrid), Navarra, Tierra de Pinares (Valladolid), Villena y Ontígola (Toledo) y las especies más 'escuchadas' han resultado el pinzón vulgar y el mirlo común.