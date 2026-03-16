Lo colectivo en el Día del Trabajo Social en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Día del Trabajo Social se celebra en León con una mesa redonda bajo el título Harambee en acción: trabajo social y compromiso colectivo. La cita es el martes a las 19.00 horas en el palacio del Conde Luna y cuenta con la participación de Jorge Vega Núñez, director de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local de la Uned de Ponferrada; Alfredo Escapa Presa, mediador de la productora cultural Concomitentes en narrativas solares; Marta Alaiz Mansilla, comitente en Narrativas solares y miembro de Solaridades y José Antonio Cuba Cal, presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de León (Colproleón).

El miércoles, los actos del Día del Trabajo Social continúan con una cine forum. La película Votemos se proyecta las 20.00 horas en el Teatro San Francisco y previamente, a las 19.30 horas haabrá un coloquio en torno a este trabajo.