La historia en mapas: León conquista el mundo

Entre los 112 mapas expuestos en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León está el original de una de las primeras ediciones de Heinrich Kiepert (1818-1819), una de las joyas documentales de la evolución del mundo que forma parte de la exposición Cuando el planeta se hace mapa desde la Geografía, que se puede visitar hasta el 16 de marzo. La evolución del mundo geográfico, político y económico en la cartografía cedida para esta exposición por la Escuela de Ingeniería Agraria, el Instituto Padre Isla, el Instituto Geográfico y Minero, Facultad de Educación, departamento de Geografía y el Museo de Colecciones y el servicio de Cartografía de la ULE. El mundo se abría y se documentaba para mostrar sus laberintos terrestres e hidrográficos.

«La cartografía transforma la complejidad del planeta en algo comprensible y útil», dijo en la inauguración el decano de la facultad, Javier Rodríguez, que instó «a tener los ojos muy abiertos al mundo que estamos construyendo. Los mapas son imprescindibles para comprender un mundo en conflicto, la sociedad mundial y la leonesa en particular». En uno de los mapas de 1967, la distribución política y geográfica muestra a una España con Castilla La Vieja, Castilla La Nueva y la región leonesa.

La evolución del mundo

Los mapas reflejan siglos de evolución del mundo. De la identificación y estudio del territorio, de la superficie al núcleo terrestre y al espacio «para saber dónde estamos y por qué se producen los acontecimientos más importantes. La cartografía es básica para plasmar en poco espacio un espacio infinito, al incorporarse también el universo, que no tiene fronteras. «El objetivo de esta exposición es que la gente sepa el valor estratégico que tiene un mapa, desde los orígenes de la cartografía, los mapas tridimensionales hasta la recogida del espectro electromagnético, que es lo que el ojo no es capaz de ver, tanto en el espacio como lo que está debajo de la Tierra», explica una de las coordinadoras del proyecto, Rosa Blanca González, junto a Javier Ordás y Carlos Relea.

«Los mapas nos ayudan en la vida diaria a prevenir riesgos, comprender y localizar los conflictos y transforman la información territorial en decisiones», aseguró la rectora de la ULE, Nuria González.

Entre las piezas expuestas se encuentran mapas históricos de gran valor, como un ejemplar del siglo XIX relacionado con el antiguo imperio de Alejandro Magno, así como una reconstrucción tridimensional de época republicana o el primer mapa geológico completo de la Península Ibérica. No falta la expansión del mundo árabe en el siglo XII, el mundo romano, mapas de los recursos, evoluciones geográficas y políticas, tipología del suelo, la expansión de los grandes exploradores y sus fechas.... «Cada vez usamos más la tecnología, que nos permite usar miles de aplicaciones que nos ayuda, por ejemplo, donde abrir un sendero en una zona protegida, una información con un calor científico y didáctico», como dijo el director del departamento de Geografía, Javier Santos.

En las primeras aulas del Instituto Padre Isla se desplegaban mapas de pizarra, donde se dibujaba diariamente según el contenido de la materia, la tecnología más puntera de una época «que además nos enseña cómo se cuidaba el material escolar, porque los mapas están perfectamente conservados, salvo el deterioro normal que se produce por el uso en las aulas».

La Escuela de Ingeniería Agraria cede mapas para esta exposición «que son obras de arte elaboradas sin apenas medios, pero capaces de plasmar la realidad, el valor de la representación del territorio físico para conocer el mundo».

Un mundo democratizado

Un mundo que la España de Felipe II, en 1556, solo estaba al alcance de un núcleo muy cerano al rey. «El primer atlas libro se lo encargó Felipe II Abraham Ortelios y se publicó en 1570, un documento estratégico considerado el primer atlas moderno de la historia». Rosa Blanca González destaca la «democratización» que ha experimentado esta información con el paso de los siglos: «Ahora cualquier persona puede hacer cartografía y son de acceso libre y gratuita, una información actual y detallada con el Google Earth a tiempo real». Un lenguaje cartográfico que da una visión espacial y tridimensional del mundo, que ayuda a tomar decisiones, y que cambia con las decisiones políticas, las guerras, los adelantos científicos y los conflictos sociales. «Las causas y las consecuencias de las guerras se estudian en la cartografía, que es imprescindible para conocer un mundo en conflicto» con un lenguaje «riguroso, accesible y actualizado».

El recorrido por esta muestra de mapas permite comprobar la evolución de la cartografía desde sus primeras representaciones hasta los mapas que se elaboran actualmente en el propio departamento de la Universidad de León. «Muchos estudios señalan que la cartografía fue incluso anterior a la escritura, porque la necesidad de localizar recursos o asentamientos estratégicos se plasmaba primero en un mapa», indicó Rosa Balnca González.

La exposición se puede visitar en horario lectivo.