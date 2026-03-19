Medicamentos que enferman

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recibió a lo largo de 2025 un total de 40.990 casos de sospechas de reacciones adversas a medicamentos o de acontecimientos adversos tras la vacunación, lo que supone un incremento del 8,9 % respecto al año anterior.

Así lo indica el Informe Anual del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H), que destaca los aspectos más relevantes de los casos de sospechas de reacciones adversas a medicamentos y acontecimientos adversos ocurridos tras la vacunación notificados en este período.

De las 40.990 notificaciones de sospechas de reacciones adversas, el 48,7 % de ellas fueron comunicadas directamente al SEFV-H, el 51 % procedieron de la industria farmacéutica y el 0,7 % de la revisión de la literatura científica.

El 32,2 % de las notificaciones fueron clasificadas como graves, un porcentaje muy similar al del año anterior (32,4%). Entre las notificaciones recibidas por el SEFV-H, el 35,7 % fueron casos graves, frente al 28,7 % de las notificaciones remitidas por la industria farmacéutica.

La mayor parte de las notificaciones recibidas por el SEFV-H procedieron de profesionales sanitarios: el 64,7 % fueron realizadas por profesionales médicos, el 16,5 % por profesionales farmacéuticos y el 9,8 por ciento por profesionales de enfermería. En relación con las notificaciones enviadas directamente al SEFV-H, y considerando los datos de población del Instituto Nacional de Estadística, se estima que se notifican 41 casos por cada 100.000 habitantes.

Con respecto a las características demográficas de los pacientes, la mayoría de las notificaciones corresponden a personas adultas, seguidas de mayores de 65 años. Si bien el registro de la edad suele documentarse, en el 16,3% de las notificaciones procedentes de la industria farmacéutica la edad del paciente se desconoce. No obstante, este porcentaje muestra una ligera disminución respecto a 2024 (18,7%).

Las notificaciones son más frecuentes en mujeres (62,2%), una tendencia que se mantiene en línea con la observada en años anteriores. Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia al SEFV-H durante el año 2025 fueron aquellas relacionadas con los trastornos gastrointestinales (4.793 casos), los trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (4.155) y los trastornos del sistema nervioso (3.833).