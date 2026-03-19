La Semana Santa de León tendrá un impacto millonario con los hoteles al 80% de ocupación (si el tiempo la respeta)

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El impacto económico de la Semana Santa en la ciudad de León superará “sin duda ninguna” los cuatro millones de euros entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección, del 27 de marzo al 5 de abril. Unas fechas para las que los hoteles de la capital leonesa ya registran un 80 por ciento de ocupación, mientras que los restaurantes “ya tienen llenas las reservas”.

Así lo avanzó hoy el presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, quien detalló que dicho impacto “suele oscilar entre los 3,5 y los cuatro millones de euros”, pero “este año se estará por encima”. No obstante, para saber con exactitud la cifra, la entidad llevará a cabo un estudio “concienzudo” de la mano de la Universidad de León, que se dará a conocer una vez que pase la Semana Santa.

Javier Vega presentó hoy la campaña promocional que lleva a cabo la entidad desde hace 24 años bajo el lema ‘León, ciudad de Semana Santa’ para colaborar con la Semana de Pasión “en todas sus versiones”, es decir, “no solo en la litúrgica”, sino también para “potenciar el turismo, el comercio y la marca”.

Para ello, la Cámara de Comercio ha editado 500 carteles y 2.500 postales, además de otros materiales promocionales que, además de estar disponibles en su sede, ya se han distribuido a “puntos de referencia” como las Cámaras de Comercio del país, embajadas y consulados en el exterior.

También está disponible en sus redes sociales, convencidos de que “la Semana Santa de León ilusiona mucho a los jóvenes”, mientras que, en los diferentes establecimientos hosteleros y hoteleros de la capital y en los comercios, los ciudadanos se encontrarán un cartel con un código QR en el que se ofrece “toda la información sobre la Semana Santa de León”. De igual manera, este año se celebrará una nueva edición del certamen de escaparate, en el que “cada vez se registran más participantes” y cuya votación se llevará a cabo de forma digital.

‘Personaje singular’

El párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Mercado, Manuel Santos Fláker, recibirá la distinción de ‘Personaje Singular' de la Semana Santa de León que otorga cada año la Cámara de Comercio e Industria en el transcurso de un acto que se celebrará el próximo viernes, 27 de marzo, a las 13.30 horas en la iglesia del Mercado.

“Se trata de una persona que tira mucho de la Semana Santa, que la apoya mucho de manera litúrgica y uno de los grandes personajes de los que se disfruta en Semana Santa”, aseguró Javier Vega, mientras que el galardonado se mostró “sorprendido y contento” por un reconocimiento que recibirá “con honor” a su “trabajo de cada día de servir a las cofradías y preparar la procesión del Viernes de Dolores” en el año en que se cumplen “20 años desde que el obispo emérito, Julián López, le encargó que regresara a León desde Colombia”. “Siempre he querido ayudar, apoyar y animar a que los papones de León no solamente vivan la Semana Santa, sino que no pierdan su alma”, añadió.