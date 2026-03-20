Casi 60.000 inscritos en León viven en el extranjero

El éxodo de leoneses es un fenómeno imparable. Casi 60.000 (59.829) personas nacidas en León viven en el extranjero, según se desprende del Padrón de la Población Española Residente en el Extranjero del Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría de ellos, 41.209, viven en el continente americano. Argentina es el foco de atracción de más leoneses, país en el que viven 21.479 inscritos en la provincia, seguido de México, con 4.375, Cuba, con 3.591 y Estados Unidos, donde viven 2.552. En África están desplazados 106 personas desde León. Sólo en el último año se han marchado a otros países 2.681 leoneses.

La curva de desplazados no para de crecer desde 2009, año en el que, según el INE, vivían en el extranjero 35.887 leoneses.

Europa es el segundo continente de destino, donde están desplazados 17.877 personas inscritas en los padrones de la provincia de León.

La provincia de León es la que encabeza la salida de personas de toda la comunidad. El segundo puesto es para Salamanca, de la que han salido 39.136 personas para vivir en otros países. Después están Zamora (25.349), Burgos (25.179), Valladolid (29.476), Ávila (10,637), Soria (9.351), Palencis (9.548) y Segovia (4.958).

El número de castellanos y leoneses residentes en el extranjero ascendía, a fecha de 1 de enero de 2026, a 205.215 personas, un 5,5% más que el pasado año. Se trata de un incremento superior a la media nacional, que fue del 5,1%, hasta llegar a los 3,2 millones de personas.

En todas, el número de residentes en otros países empadronados en la Comunidad creció entre 2025 y 2026. En términos totales, es León la que encabeza esta clasificación, con 2.681 nuevos residentes en el extranjero que crecen un 4,7% con respecto al año anterior, hasta los 59.829, seguida por Salamanca, con una subida del 5,6%, que representan los 2.061 que suman para un total de 39.138.

A nivel porcentual, las subidas más pronunciadas se dieron en Soria (ocho por ciento y 736 más) hasta alcanzar los 9.951 residentes en el extranjero; Burgos (6,4% y 1.523 más) que llega a los 25.179; y Valladolid (6,2%), que contabiliza 20.476, tras aumentarse la cifra en 1.199.

En el resto de provincias, crece en Ávila un 5,4 % (545 más), hasta los 10.637; en Palencia, un 4,8 % —436— hasta los 9.548; en Segovia, un 3,2 % —156— hasta llegar a los 4.958; y en Zamora, la subida fue del 5,7 % —1.378-, hasta los 25.499 castellanos y leoneses.

En España

El número de españoles que residen en el extranjero ha aumentado en más de un millón de personas, al pasar de 2.183.043 en 2015 a 3.202.002 personas a 1 de enero de 2026. El incremento en el último año fue del 5% tras producirse un aumento en términos absolutos de 156.036 personas.

Por continente, el 60% de las personas inscritas tenía fijada su residencia en América, el 36,4% en Europa y el 3,6% en el resto del mundo.

Los mayores aumentos de inscritos durante el año 2025 se dieron en América (+115.965 ) y Europa (32.791). En términos relativos, los mayores incrementos se produjeron en Asia (9,2%) y África (6,5%). El 73,1% (2.341.045 personas) de los españoles que residían en el extranjero a 1 de enero de 2026 nacieron fuera de España. Y el 60,7% (1.943.347), en su actual país de residencia.