Rito de admisión en el Día del Seminario

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La Parroquia de Nuestra Señora del Rosario vivió este jueves la campaña central del Día del Seminario 2026 organizado por la Diócesis de León con la celebración del Rito de Admisión a las Sagradas Órdenes de Sebastián Zuluaga Soto, seminarista del Seminario Conciliar San Froilán de cuarto curso, y de José Luis Santos Mayo, candidato al diaconado permanente.

El programa de actos del Día del Seminario se prolongará hasta el día 22 con el lema Deja tus redes y sígueme en una campaña que pretende remarcar la importancia de seguir impulsando las iniciativas de pastoral vocacional y el acompañamiento a los jóvenes en sus procesos de discernimiento vocacional. En los dos seminarios diocesanos, el Seminario Mayor San Froilán y el Seminario Redemptoris Mater Virgen del Camino hay 17 seminaristas. El programa continúa hoy día 20 a las 20.30 horas en la Parroquia de Santa Ana.