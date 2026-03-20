Rito de admisión en el Día del Seminario
17 seminaristas en los dos seminarios diocesanos se preparan para convertirse en pastores al servicio de la Iglesia de León
La Parroquia de Nuestra Señora del Rosario vivió este jueves la campaña central del Día del Seminario 2026 organizado por la Diócesis de León con la celebración del Rito de Admisión a las Sagradas Órdenes de Sebastián Zuluaga Soto, seminarista del Seminario Conciliar San Froilán de cuarto curso, y de José Luis Santos Mayo, candidato al diaconado permanente.
El programa de actos del Día del Seminario se prolongará hasta el día 22 con el lema Deja tus redes y sígueme en una campaña que pretende remarcar la importancia de seguir impulsando las iniciativas de pastoral vocacional y el acompañamiento a los jóvenes en sus procesos de discernimiento vocacional. En los dos seminarios diocesanos, el Seminario Mayor San Froilán y el Seminario Redemptoris Mater Virgen del Camino hay 17 seminaristas. El programa continúa hoy día 20 a las 20.30 horas en la Parroquia de Santa Ana.