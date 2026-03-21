Un bebé con síndrome de Down en una familia de León: «Fue un golpe brutal, pero ahora nos da lecciones de vida"

Anabela de Lamo, Kenay y Ángel Rivero. Reconocimiento a la UME, foto de familia y acto en Botines. Ignacio González, Andrea Herrero y Eva Sánchez, ayer en Botines.ángelopez ÁNGELOPEZ ángelopez

Cada vez nacen menos criaturas con síndrome de Down. En el año 2024, último dato disponible en el Ministerio de Sanidad, se interrumpieron en León 618 embarazos, de los que 19 presentaban riesgos de graves anomalías en el feto. Las estadísticas no reflejan a cuántos de ellos se detectó el riesgo de nacer con síndrome de Down. A Anabela de Lamo (33 años) y Ángel Rivero Neffle (32) les dijeron a las 12 semanas de gestación que el bebé que esperaban «tenía riesgo alto» de nacer con una copia extra del cromosoma 21. «Una semana después me hicieron una prueba de ADN que detectó un riesgo bajo», recuerda Anabela. «Yo no quería abortar», recuerda. «Yo estaba asustado y sí quería», asegura Ángel. Al final decidieron seguir adelante con el embarazo.

Kenay, que ahora tiene 16 meses, nació prematuro, a los ocho meses de gestación. Ese 20 de noviembre de 2024 el mayor golpe para la pareja fue el estado de salud del niño. Nadie en el hospital detectó que tenía síndrome de Down. «Nació con una cardiopatía y problemas respiratorios, por lo que tuvo que estar en la incubadora. Era martes, a los dos días abrió los ojos y detecté los rasgos, pero cuando pregunté a la enfermera me dijo que todo era normal. El domingo, cuando fui a verlo, me dijeron que la pediatra quería hablar conmigo. La noticia fue un impacto brutal, aunque ya lo sospechara. Pensé que tenía un hijo con dificultades, que no lo aceptarían, que qué pensaría mi familia, que sufriría acoso en el colegio, como me pasó a mí y tanto sufrimiento me causó». Todos los males posibles pasaron por su cabeza.

Tres meses después, superada una operación de corazón en el Gregorio Marañón de Madrid y con un bebé que crece alejado de las dificultades iniciales «ahora somos felices. Nos ha dado una lección de vida, es el regalo más bonito del mundo».

«Al principio no lo aceptaba por ignorancia», reconoce Ángel. Ahora el pequeño Kenay les muestra el camino a seguir cada día. «Antes pensaba en el futuro, ahora es él el que me enseña a vivir cada día». Animan a las familias a las que llega un nuevo miembro con síndrome de Down que no tengan miedo «que se piensen mucho lo de abortar, porque dan muchas alegrías».

Queda camino

En el Día Mundial del Síndrome de Down, las familias celebraron un acto reivindicativo frente a Botines. Mamen Pardo, presidenta de Amidown León, muestra su preocupación por el cuidado que recibirán las personas con síndrome de Down cuando sean ancianos. «La esperanza de vida aumenta, pero no hay políticas sociales pensadas para cuando sean mayores. Hemos avanzado mucho, pero la vejez todavía está sin solucionar».

Al acto, en el que se oyeron deseos de integración, justicia social, visibilización, reconocimiento de derechos, oportunidades laborales, capacidades, ocio y futuro, también se alertó de las dificultades, los problemas y el estigma. «El problema lo tiene quien cree que son ellos los que tienen un problema».

Amidown reconoció con el Martillo Solidario de la Integración a la UME, que recogieron el teniente coronel Pablo Samaniego, el subteniente Miguel Ángel Soriano y el brigada Sergio Pérez. El acto terminó con la actuación de la leonesa Saray Murciego.

Ignacio Goonzález, Andrea Herrero y Eva Sánchez.Ángelopez

​"Somos adultos, no queremos ser los eternos niños"

Ignacio González, Andrea Herrero y Eva Sánchez lo pueden decir más alto, pero no más claro. «Somos capaces, podemos hacer muchas cosas y tenemos dificultades, igual que tú".

Andrea Herrero Orellana tiene 29 años. «Reivindicamos en este día que estén orgullosos de nosotros, que cambien las miradas porque somos capaces de hacer muchas cosas, pero siempre tenemos que estar luchando por nuestros derechos». Andrea vive con sus padres «pero me gustaría tener una familia, tener hijos, pero no puedo porque no tengo pareja», dice con humor.

A sus 27 años, Eva Sánchez recuerda sus años en la guardería «porque se portaron muy bien conmigo». Ahora trabaja y reivindica su derecho a poder ir a comprar sola sin que nadie raro ni la infantilice «porque piensan que tenemos que ir acompañados siempre de otra persona».

Para Ignacio González, que tiene 32 años, celebrar este día «es una fiesta en la que debemos estar todos unidos para dar visibilidad. Vivo con mis padres, estoy muy bien con ellos y algún día me gustaría trabajar en la asociación».

A sus 42 años, Rubén Soler reivindica su derecho a vivir como la persona adulta «y no como un eterno niño». «Quiero decidir sobre mi futuro, mi empleo, mi ocio, sobre mi vida".