Noelia recibirá la eutanasia este jueves tras pleitear dos años contra su padre

Publicado por Iva Anguera Creado: Actualizado:

La sanidad pública aplicará este jueves la eutanasia a Noelia Castillo, la joven catalana de 25 años que se ha convertido en el primer precedente judicial de aplicación de la Ley de muerte asistida en España.

Concluye así una larga batalla que durante casi dos años ha enfrentado Noelia con su padre. El último recurso lo desestimó este miércoles un juzgado de Instrucción de Barcelona al rechazar las medidas cautelarísimas presentadas por Abogados Cristianos contra la medida.

Dos días antes, su padre agotó el último recurso, la justicia europea, cuando el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) rechazó también el aplazamiento cautelar de la muerte asistida. "El día 26 me aplican la eutanasia" anunciaba la propia Noelia este miércoles en una entrevista concedida al programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3. "Nadie de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la vida de una hija. Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir", trasladó la joven.

Reacción violenta

Noelia relata en la citada entrevista el proceso vivido en los últimos años, también sus problemas de salud mental y los reiterados intentos de suicidio que le provocaron, a la postre, la lesión medular que padece en la actualidad.

También la difícil relación con su padre, que ha liderado la oposición judicial a su muerte asistida. "Mi padre no ha querido escucharme", lamenta en sus declaraciones, con las que relata la violenta reacción de su progenitor cuando le explicó que iba a solicitar la eutanasia. "¿Para qué me quiere viva, para tenerme en el hospital?", se pregunta la joven que ha vivido los últimos años en un centro socio-sanitario en Sant Pere de Ribes (Barcelona). Será en este centro donde la joven reciba la eutanasia, en el dormitorio que ella describe como su "zona de confort" y con la única presencia de su médico por decisión propia.

Noelia solicitó la muerte asistida en 2024 y el comité evaluador avaló su petición y fijó el proceso para el 2 de agosto de ese año. Lo hizo en base al "sufrimiento insoportable" tras intentar suicidarse saltando desde un quinto piso, puesto que ya sufría una depresión previa. Es a esta circunstancia a la que se ha acogido su progenitor para argumentar frente a los tribunales que no está en condiciones de discernir el alcance de su decisión al solicitar la muerte asistida.

Tras la autorización del Comité de Garantías de la Generalitat, el padre de Noelia inició el proceso judicial que ha llevado el caso desde la justicia ordinaria al TEDH, pasando por el Tribunal Supremo y el Constitucional. Todas las instancias judiciales han avalado la decisión adoptada en su momento por médicos y especialistas.

Comunidad pionera

"Nuestras leyes son muy garantistas y está bien, pero a veces se hace uso abusivo de las garantías", reflexionaba este miércoles la consejera catalana de Salud, Olga Pané. En este caso, argumenta, "se ha priorizado el derecho o la voluntad de los familiares ante el propio afectado". Para la consejera, "se ha ido conculcando" el derecho a una muerte digna, "con todo el sufrimiento que ha significado para ella". Cataluña fue la primera comunidad autónoma en aprobar el desarrollo de la Ley de eutanasia para aplicar la muerte asistida en su sistema sanitario.

El oncólogo Albert Tuca, presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de los casos de eutanasia en esta comunidad, defiende el carácter garantista de la norma: "Es un procedimiento largo y complejo, con plazos herméticos, diseñado así para darle garantías". Y prosigue: "El rigor en la evaluación, validación, registro documental y verificación de la Comisión de Garantías permite garantizar que la decisión sea madurada, de forma que da seguridad al solicitante" y también a todos los profesionales, sanitarios y juristas, que participan en el proceso.