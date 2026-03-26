Igualdad llevará a la Fiscalía el rechazo a las mujeres en la cofradía de Sagunto

Publicado por EFE Valencia Creado: Actualizado:

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que llevará ante la Fiscalía el rechazo a que las mujeres entren en la Cofradía de Sagunto (Valencia), lo que ha considerado un "anacronismo" y un "reducto machista, discriminatorio y de desigualdad".

Redondo ha participado junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una reunión en València con representantes de las mujeres que quieren formar parte de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, que el pasado domingo votó mayoritariamente en contra de incluirlas en esta entidad religiosa.

"Vamos a trasladar esta cuestión a la Fiscalía porque hay una discriminación y una vulneración de derechos y libertades esenciales constitucionales y también reconocidos en las leyes y en la jurisprudencia", ha argumentado, a la par que ha incidido que les informarán para que "abra un expediente informativo".

Igualmente, ha anunciado que van a revisar "cómo está inscrita la cofradía en el registro de entidades religiosas, para ver cómo se ha registrado el estatuto o si no hay, en cuyo caso estamos ante una anomalía que también necesitaría una respuesta".

Dentro de sus competencias, ha dicho, van a "acompañar" a los afectados y ha recordado que ya han incoado el expediente para retirar a la Semana Santa de Sagunto el reconocimiento de Fiesta de interés Turístico Nacional, que ostenta desde 2004.