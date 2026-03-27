La joven Noelia Castillo recibe la eutanasia tras un largo periplo judicial

Publicado por Ana Gaitero, Carmen Tapia Barcelona Creado: Actualizado:

Noelia Castillo recibió la eutanasia este jueves a las seis de la tarde en el centro sociosanitario. Murió sola por su propia voluntad mientras a las puertas del centro sociosanitario donde residía se manifestaba un grupo de personas contrarias a la aplicación del derecho a morir.

La muerte de Noelia se habría producido hace casi dos años de no ser por la demanda que interpuso su padre con el respaldo de Abogados Cristianos, asociación contraria a la ley, cuando la comisión de garantías de Cataluña dio el visto bueno a la prestación de la ayuda a morir. Noelia ha tenido que esperar 601 días desde que le dieron el visto bueno hasta ayer. Ha tenido que llegar hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para ejercer su derecho.

La joven sufría una paraplejia tras un suicidio fallido —se arrojó por una ventana— y su vida estuvo marcada por el abandono familiar, que le llevó a estar tutelada por la Generalitat, violencia sexual y varios diagnósticos psiquiátricos, según declaró en el programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’ en la emisión del pasado 24 de marzo. «Quiero irme ya y dejar de sufrir y punto», declaró con la misma contundencia que ha defendido su derecho a recibir la eutanasia.

«Entrar en ese proceso judicial ha sido un desastre». El coordinador de la Comisión de Apoyo a los profesionales que reciben una petición de eutanasia, Benigno Fernández, defiende que la Ley de Eutanasia «es muy garantista» y las evaluaciones de capacidad que se hacen en la comisión de garantías son «muy exhaustivas» por que cuando hay un certificado de idoneidad para aprobar una eutanasia «se han analizado todas las alternativas sociosanitarias para cada caso concreto. «Se ha certificado que es mayor de edad y competente para tomar esa decisión. El padre esgrime un supuesto trastorno mental que no se ha comprobado y sí se ha demostrado un sufrimiento establecido por la ley».

Fernández sí considera como «un fracaso del sistema» todos los antecedentes personales y familiares conocidos hasta ahora de Noelia Castillo. «Ha tenido mala suerte, no conozco el caso en detalle, parece que todos los cuidados no han tenido el alivio suficiente y ha elegido la eutanasia». La ley obliga a que la comisión de garantías se asegure de que se han agotado todas las aternativas terapéuticas. «Desde que está en vigor la Ley hemos tenido dos casos de personas que, una vez conocidas otras alternativas, han renunciado a la eutanasia».

La comisión de garantías de Castilla y León está formada por 19 miembros, especialistas médicos, enfermeros, psicólogos y juristas. Un médico y un jurista estudian cada caso concreto, hasta que se eleva al pleno para la votación de los 19 miembros.

«Ya era hora de acabar con el sufrimiento de Noelia», asegura Antonio Blanco Mercadé, miembro de la Comisión de Bioética de Castilla y León. El médico leonés señala que «si ha pasado el filtro de la comisión de garantías, tengo que pensar que se ha hecho bien» y recuerdo que el procedimiento judicial lo inicia el padre con el respaldo de Abogados Cristianos y que ha sido resuelto a favor de Noelia en todas las instancias, incluso en Europa.

Que impacte más porque se trata «una persona joven, no está en coma y es competente» no anula el sufrimiento psíquico y físico que alegó la joven para solicitar la eutanasia hace dos años y que ha pasado el filtro del médico responsable del caso, el médico consultor y los juristas. «Ha superado el semáforo garantista que tiene la ley y se ha alargado su sufrimiento dos años». a costa de un proceso «ideológico» de una asociación que está en contra de la ley.

Desde DMD León señalan que la joven ha estado apoyada en todo momento por DMD Cataluña, que ha llegado a presentar una moción en el parlamento autonómico para evitar situaciones similares. «La eutanasia es voluntaria, no es obligatoria y la persona que la solicita tiene que cumplir los requisitos que establece la ley», subraya Teresa Ribas, médica jubilada y miembro de DMD León.

En el caso de Noelia, el apartado de la ley que dio luz verde a su petición no es que sea una enferma terminal, sino el «sufrimiento insoportable, prolongado y sin posibilidad de recuperación», precisa. «Noelia padecía un sufrimiento psíquico y también físico por la paraplejia», resalta. «Es autónoma, lúcida y mayor de edad y cumple los requisitos que exige la ley», señala Ribas, tras lamentar que la joven, que sufrió abandono familiar y violencia sexual a lo largo de su vida, «vive institucionalizada» en una residencia.

Noelia Castillo, en una reciente aparición en Antena 3.