El Ayuntamiento de León aprueba la creación de 125 plazas de movilidad reducida

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes por unanimidad en la sesión plenaria ordinaria de marzo la creación de 125 plazas para personas con movilidad reducida en la ciudad.

El pleno, entre otras cuestiones, ha aprobado esta moción registrada por el PP ante la escasez de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la ciudad, tal y como había demandado el colectivo que aglutina a esas personas en León.

La moción exigía el estudio y la creación urgente de esas 125 plazas.

Tras la aprobación por unanimidad en el pleno, el portavoz del colectivo de personas con movilidad reducida de León, Agustín Fernández, ha señalado en un comunicado que hoy se ha ganado "una batalla muy importante".

"Desde la plataforma ciudadana agradecemos el respaldo de los grupos políticos que han sabido escuchar el clamor de la calle. Se ha demostrado que la presión ciudadana y la unidad son capaces de cambiar las cosas", ha añadido.

El colectivo ha pedido que el Ayuntamiento no retrase los trámites burocráticos y ponga en marcha un plan de choque inmediato para crear, como primer paso urgente, las treinta plazas que se necesitan de forma crítica en el centro de la ciudad.

También pide que se cuente con el colectivo para encontrar la mejor ubicación de dichas plazas de acuerdo con la necesidad "y que no las ubiquen donde al Ayuntamiento le convenga, sólo por cumplir la ratio".

El colectivo ya había demandado en anteriores ocasiones con concentraciones en la calle la necesidad de ampliar el número de plazas para personas con movilidad reducida.