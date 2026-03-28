Cuidar sin descuidarse en León: Homenaje a Ana Carlota Amigo como referente de los cuidados

«Si estás cuidando, esta silla es para ti». El acto de escuchar, el adn del Teléfono de la Esperanza, se visibilizó en la plaza de Botines en el Día de la Escucha dedicado este año a las personas cuidadoras y, en su representación, a Ana Carlota Amigo, obsequiada con la estatuilla de Javier Robles, como cuidadora principal de su marido, Urbano González, que sufrió ELA durante casi cuatro años y falleció hace unos meses.

«Voy a hablar en femenino, cuidadoras, porque más del 80% de las cuidadoras son mujeres, cuidadoras a veces no profesionales, que de repente su familia de enferma y tenemos que cuidarles», señaló Ana Carlota Amigo. «Lo recojo con humildad y me siento muy agradecida», añadió.

En su intervención relató el periplo de casi cuatro años como cuidadora principal de su esposo, enfermo de ELA. «Es una enfermedad muy dura, muy cruel, pero hemos intentado entre los dos salir adelante», señaló.

A partir de su experiencia personal, Ana Carlota Amigo quiso lanzar un mensaje a todas las personas que cuidan: «Que se cuiden, porque si ellos no están bien, si ellas no están bien, no van a poder cuidar a sus seres queridos».

En medio del duelo por el que atraviesa, recomponiendo su vida, también compartió unas palabras de esperanza: «No hay cosa más bonita en el mundo que cuidar a alguien al que quieres» y animó a las personas que cuidan a buscar recursos y ayuda para salir adelante.

Amigo recordó que el Teléfono de la Esperanza es uno de los puntales de esta ayuda. «Escuchan 24 horas al día durante los 7 días de la semana y además también imparten formación para los cuidadores», señaló. Precisamente, está a punto de comenzar el curso Cuidando a los que cuidan dedicado a personas cuidadoras.

«Sin ellos esta sociedad no podría salir adelante», apuntó al señalar que la mayor «son no profesionales y cobra». Sin las personas que cuidan, todas las «personas que necesitan ayuda o que son dependientes, no tendrían cuidados. Hacen una labor maravillosa, tiran del carro de esta sociedad», recalcó al brindar su reconocimiento y gratitud a todas ellas.

El Día de la Escucha se celebró bajo el lema «Cuidamos a los que escuchan». Inma Reyero, en nombre del Teléfono de la Esperanza, hizo hincapié en que el 80% de las personas cuidadoras son mujeres: «Queremos que sepan que las escuchamos y que queremos que se cuiden».

«Queremos que cuiden sin descuidarse, que sepan que tienen ayuda». El taller está enfocado a proporcionar herramientas de autocuidado y de regulación emocional. «Es un espacio seguro en el que no les van a juzgar, se van a poder desahogar», precisó la voluntaria. El contacto con personas que atraviesan situaciones parecidas invita a crear una «red empática que les ayuda mucho».

La conmemoración del Día de la Escucha el 27 de marzo es un día y la escucha activa en el Teléfono de la Esperanza son los 365 días del año. «Creemos que la escucha es terapéutica, que genera vínculos, que las personas cuando las escuchas se sienten acogidas, se sienten vistas y eso mejora su autoestima, baja el sufrimiento y les puede ayudar a sentirse mejor y a integrarse mejor, a crear una sociedad más sana. Cuando la persona que cuida se cuida, se crea una sociedad más sana», recalcó Reyero.

Aunque faltan recursos de las administraciones para que las personas que cuidan puedan cuidarse, «y es un tema que habría que trabajar», el Teléfono de la Esperanza pone el foco «en los pequeños autocuidados que pueden tener con ellas mismas las personas cuidadoras», señaló.

El cuidado «está muy asociado a la culpa», explicó, y la culpa, a su vez, está muy vinculada al rol femenino. «La sociedad te mete la creencia de que tienes que cuidar al 100%, que si no cuidas 24 horas no eres buena persona, que no puedes tener ni un momento de respiro para ti», aclaró.

Romper ese paradigma implica cuidarse. «Como nos ha contado Carlota, ella se apoyaba la lectura o en ir un par de días al gimnasio», pero cada persona debe buscar su desahogo, aunque simplemente «sea permitirse llorar o decir no puedo con todo, necesito delegar, necesito pedir ayuda». «Salir 10 minutos a caminar, dedicar un poco de tiempo a leer u llorar en la ducha y que las lágrimas se vayan por el desagüe», son algunos ejemplos de esas pequeñas dosis de autocuidado que entrena el Teléfono de la Esperanza con la escucha y el taller de cuidados.

En la celebración del Día de la Escucha estuvieron presentes el delegado de la Junta, Eduardo Diego, el alcalde de León, José Antonio Diez, y varios representantes de la Diputación provincial, además de representantes de otras entidades como Cáritas de León. El broche final, tras el aplauso a las personas que cuidan, lo puso la música. El grupo de Gaitas La Bigarda, de hace música tradicional leonesa, ofreció sus sones. Sobre la plaza de Botines quedó el árbol de los deseos con frases como «Me gustaría que alguien me dijera que lo estoy haciendo bien». Un largo aplauso a las personas que cuidan puso el broche al Día de la Escucha en León.