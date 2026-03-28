León se suma a 'La hora del planeta' con un apagón simbólico

Publicado por EP León Creado: Actualizado:

Un total de 427 ayuntamientos españoles, entre ellos León, se unen este sábado a La Hora del Planeta, el ‘apagón’ simbólico por la conservación de la naturaleza promovido por WWF en todo el mundo que este año cumple 20 ediciones. De esta manera, algunos de los monumentos más emblemáticos de España se apagarán entre las 20.30 y las 21.30 demostrado en palabras de la ONG que «cuando millones de personas actuamos juntas, el mundo cambia de verdad».

Además, también tomarán parte de la iniciativa 108 empresas en el país —entre ellas El Corte Inglés de León, que apagará sus fachadas—, así como 105 organizaciones, como la Fundación Ciudad de la Energía en Ponferrada.

Los grupos de personas voluntarias de WWF celebrarán distintas actividades como mosaicos de velas, paseos guiados por el río, batucadas, trivial sobre naturaleza, pintacaras, manualidades o visitas por museos en Alicante, León, Barcelona, Bilbao, Guadalajara, Málaga y Sevilla.

Desde su primera edición en Sídney (Australia) en 2007, la campaña ha unido a millones de personas en más de 190 países que, en pasadas ediciones, han apagado más de 17.000 monumentos emblemáticos. Algunos han sido la Ópera de Sídney, la Torre de Tokio, la ciudad china de Ordos, el Estadio Nacional de Pekín, Taipei 101, la Torre Namsan de Seúl, la Puerta de la India, el London Eye, el Coliseo, la Basílica Vaticana, la Puerta de Brandenburgo, la Torre Eiffel, el Castillo de San Jorge, el Empire State Building, las Cataratas del Niágara, el Cristo Redentor o el Puente Katembe de Maputo.

«En un contexto de incertidumbre global, la iniciativa es más necesaria que nunca, ya que destaca el poder de la acción colectiva para activar el cambio político, económico y social necesario para cuidar la naturaleza», ha destacado WWF.