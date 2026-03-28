Una jurista advierte de que no hay que banalizar sobre los efectos de las agresiones sexuales

Publicado por EP Madrid Creado: Actualizado:

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Esther Erice, que también forma parte del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ha pedido «no trivializar» los efectos de las agresiones sexuales a mujeres, tras el caso de la joven de 25 años de Barcelona, a la que se aplicó este jueves la eutanasia y que aseguró públicamente haber sufrido una agresión sexual múltiple.

«Es una materia que excede del ámbito del Observatorio. Únicamente en este dato relacionado con el mismo está la noticia —pero no lo tenemos constatado— de que hubo una agresión sexual que precipitó unas modificaciones en el estado de ánimo muy intensas y en la vida de esta mujer. Entonces, si eso fuera cierto, que no nos consta el dato, si fuera cierto, pues es una llamada a no trivializar los efectos de las agresiones que sufren las mujeres», ha precisado Erice, en una entrevista concedida a Europa Press.

Erice ha explicado que no les «consta» que se produjera dicha agresión y que «si no había denunciado, menos todavía», pero ha insistido en «no trivializar» porque esta violencia «puede cambiar una vida». Por ello, ha subrayado la importancia de «la integralidad» de las leyes contra la violencia contra las mujeres. «Tanto la ley del 2004 (Ley orgánica contra la violencia de género) como la de 2022 (Ley de libertad sexual), hacen referencia a la integralidad, y la integralidad no es una palabra bonita», ha advertido.

Según ha puntualizado, la integralidad implica «un cambio en la forma de trabajar de algunas instituciones», no solo de la Policía o los jueces, sino también de otros ámbitos, como los profesionales sanitarios o de los servicios sociales, «para poder detectar y prevenir». «Por algo es integral, para intentar también prevenir", tanto estructuralmente como a nivel de la red social, subrayó.