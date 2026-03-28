Las antiguas escuelas de La Milagrosa

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

El 11 de julio de 1946, Gerardo González Uriarte, entonces director del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León solicita permiso para construir un edificio destinado a «Escuelas de La Milagrosa», regidas por las H.H. de la Caridad, en un solar sito en la calle de la Corredera según proyecto redactado por Ramón Cañas del Río, cuyas obras llevó a cabo él mismo con Mariano González Flórez como aparejador. Tras asumir el programa de necesidades facilitado por la Congregación y la disponibilidad presupuestaria, Cañas levantó el edificio con estructura de muros de ladrillo en dobles crujías paralelas a las calles. Sin sótano. Ideó su planta en ángulo, con dos naves en dos niveles siguiendo los límites del solar. En la esquina, la entrada principal con vestíbulo y escalera imperial al fondo. Dispuso fachadas clasicistas combinando revoco fajeado abajo y ladrillo visto arriba, y en el chaflán, una portada monumental con balconada abalaustrada entre pilastras bajo destacado frontis neobarroco. En su Memoria del proyecto hizo constar que redactó el mismo siguiendo «el criterio de que, dentro de la máxima unidad de composición, exista una diferenciación perfecta entre las partes del edificio destinadas a la enseñanza y la que se destina a residencia de las H.H… preocupados de que las obras puedan ser realizadas en fases sucesivas… y cubierta la posibilidad de posibles ampliaciones futuras». En abril de 1958, el mismo Gerardo González vuelve a solicitar licencia para llevar a cabo la ampliación y reforma de las Escuelas en un solar adyacente, entre la misma Corredera y una calle de nueva creación, para construir nuevas aulas, salón de actos, capilla (después sustituida por más aulas), la ampliación de la residencia de religiosas y una vivienda aislada para el Capellán. Cañas encajó el nuevo programa, pegando al edificio existente, otras dos alas en ángulo con unidad de estilo y articuladas por una rotonda de esquina en tres alturas, con zaguán accesible por escalinata en curva bajo balconada de obra y remate barroco presidido por la Milagrosa, a modo de hito compositivo de referencia. Tras la disolución de su sociedad profesional con Juan Torbado, Ramón Cañas levantaba este equipamiento escolar, funcionalista e higienista en las distribuciones interiores, pero envuelto en fachadas academicistas perfectamente acordes al gusto del Nuevo Régimen.