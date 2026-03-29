Araceli López, leonesa de 108 años, desde Chile: "Sufrí mucho en la guerra de España"

Araceli López González, junto a su hijo y su nuera, y una sobrina, el día de su 108 cumpleaños.DL

Araceli Aurora López González tiene un acento tan profundamente chileno que nadie diría que esta mujer, que acaba de cumplir los 108 años, nació en Vegacervera (León). Ciento ocho años son mucha vida y tres cuartos de siglo afincada en Temuco (Chile) explican el apego del habla a su segunda patria.

La supercentenaria es, posiblemente, por su edad, la última superviviente del campo de concentración de San Marcos. Araceli llegó a Chile en 1951, poco después de morir su madre, la raíz que la sostuvo en el pueblo pese a las penurias de la guerra y la posguerra.

El horizonte del Atlántico se abrió para ella, su marido Manuel Campomanes Vallejo y sus dos hijos, Agustina (Titina) y Arturo Tomás, siguiendo la estela de sus hermanos Santiago y Aníbal que estaban instalados en el país austral desde 1925, cuando se embarcaron, con 19 y 15 años, rumbo a Valparaíso, donde tomaron otro barco para dirigirse a Lautaro (Temuco) con su tío hermanos. Emigrante en Chile fue también su hermano Arsenio, que falleció en Santiago a los 42 años., en 1934.

Después de un largo viaje en barco que les llevó primero a Argentina, el matrimonio y los dos niños se subieron a un avión, «una changarria», con destino a Santiago de Chile, donde estuvieron unos días, antes de emprender el viaje a Temuco, que se convertiría en su hogar.

Araceli se puso a trabajar en la tienda de su hermano, mientras que Manuel se fue a un fundo (una finca agrícola de grandes dimensiones típica de la zona). En Temuco, tierra de mapuches, ha pasado casi tres cuartas partes de su vida.

Con una corona plateada adornada de colores verde y rosa confesó antes de pedir el deseo para su 108 aniversario: «He corrido mucho mundo, anduve mucho, tuve toda la guerra en España, sufrí mucho, palpita todavía mucho dolor, así que pediré a Dios gloria para todos», afirmó Araceli el día de su cumpleaños, el pasado 26 de marzo, tras recibir la felicitación de familiares y amigos en la residencia donde vive, en el sur de Chile.

Araceli tenía 19 años cuando fue apresada y conducida junto a su padre y otros vecinos del pueblo al campo de concentración de San Marcos, uno de los mayores y más crueles establecimientos penitenciarios que abrió el franquismo durante la Guerra Civil y estuvo abierto hasta 1941. «Nos llevaron por ser de izquierdas», relata Araceli en un vídeo que le grabó su sobrina Sari López.

Era octubre de 1937 pero, para los López, pintaba mal desde el golpe de Estado de julio 1936. El diario de Tomás López, que continuaría su hija en el exilio, deja constancia de lo que vivieron: «El 18 de julio comenzó la guerra en España. El día 2 de septiembre mean llebado a mí las tres bacas los Falangistas. El día 26 mean llebado 32 cabezas de ganado menudo. El día 27 de septiembre de 1937 mean llebado las tres jatas los de arriba para Asturias, mean dejado sin nada (sic)».

Araceli fue juzgada en la causa 529/37 junto a 14 vecinos de Vegacervera «en averiguación de la participación que hayan podido tener en contra del Glorioso Movimiento nacional», como dice textualmente la portada del sumario. En diciembre de 1937 fue condenada a 30 años de reclusión mayor —ella señala que le pedían la pena de muerte— y en 1943 se la conmutaron por 14 años, aunque en total cumplió cinco años, 10 meses y 10 días, según el certificado de liquidación de condena.

Con la pena de muerte pendiendo sobre la cabeza de su hija, Agustina bajó a León a pedir clemencia: «Mi madre, con todo ese jaleo, marchó a León a hablar con el juez, que se llamaba Ricardo y le dijo: A mí no me eche ninguna culpa, los de su pueblo, son los de su pueblo», recuerda Araceli que le contó su madre. «Fue a hablar con el capitán y ahí bajaron a 30 años», añade. Luego, «empezaron a dar libertad e íbamos saliendo. Había que pedir a los falangistas y a otros para que dijeran que éramos buena gente: nos dieron los buenos informes el alcalde y el jefe de Falange y nos dieron la libertad».

Araceli cumplió la condena en la prisión de mujeres de Saturrarán (Guipúzcoa), después de pasar unos seis meses en San Marcos. «Allí nos llevaron a todas las mujeres», señala la mujer. «Nos sacaban a la playa un rato cuando hacía bueno, íbamos en fila a comer. Yo me hice una bolsa para llevar el pan y puse a punto de cruz: comer y callar», recuerda. Vivían recluidas en pabellones de 20 en 20 mujeres. «A cada una nos daban un sitio y ahí poníamos el colchón. A misa todos los días», añade.

«Tuve una intoxicación por un pescado mala y estuve un mes acostada en el suelo... me atendía una señora. Mejor no acordarse... Mi pobre madre sola, mi padre enfermo...». El matrimonio tuvo 15 hijos e hijas y tres de los varones «cayeron» en la guerra «defendiendo sus ideas», deja constancia el diario.

Año y medio después de recuperar la libertad se casó con Manuel, primero en el juzgado el día 10 de febrero de 1945 y a los dos días por la iglesia de Santa Marina de León, según consta en el diario. El 1 de noviembre nacía su hija Titina y el 3 de febrero de 1948 su hijo Arturo. La historia de Araceli y su familia se olvidó como si la hubiera arrojado al océano en el largo viaje del exilio. En un viaje a León quiso visitar San Marcos. Nada más traspasar el umbral del ahora parador señaló el lugar donde estuvo presa. Su sobrina Sari López tiró del hilo y sacó a la luz su peripecia con la ayuda de la periodista de Ileon Elisabet Alba.

El 26 de marzo, Araceli López González cumplió 108 años y este domingo, a partir de las 17.00 horas, «volverá» virtualmente a su pueblo, Vegacervera, a través de una videoconferencia. «Queremos que sepa que conocemos su historia y reconocemos lo que ha sufrido», señala el alcalde, Octavio González. Esta leonesa en Chile es la tercera persona más longeva de la provincia, después de Teresa Fernández Casado, de Zambroncinos del Páramo, con 112, e Isaura Martín Granizo, con 110.