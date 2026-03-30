Voluntariado para el Teléfono de la Esperanza en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Teléfono de la Esperanza de León ofrece el martes 31 de marzo una charla dirigida a las personas que estén interesadas en participar en el equipo de voluntariado de la entidad. Tendrá lugar a las 17 horas en la sede de la organización, en el Pasaje Ordoño II-República Argentina, 32, 1ºC, y es necesario inscribirse previamente en su página web.

La actividad tiene lugar dentro del programa de actos organizado con motivo del Día de la Escucha, que se celebra cada 27 de marzo, este año bajo el lema «Escuchamos a quienes cuidan», para poner el foco en una realidad que atraviesan tanto las personas que acompañan a familiares o personas cercanas, como quienes desarrollan profesionalmente tareas de atención y apoyo.

La entidad inicia en breve un curso dedicado a las personas cuidadoras para fomentar su autocuidado y crear una red que sirva de soporte a personas cuidadoras.