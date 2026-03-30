La voz de reconocidas plumas leonesas en Meduletras
Alcles Leon (Asociación Leonesa con las enfermedades de la sangre) reúne este lunes 30 de marzo las plumas de José María Merino, Ángel Cabezas Amurgos y Noemí Sabugal en el encuentro literario que celebra a partir de las 18.00 horas en el salón de actos de Sierra Pambley.
Este encuentro, enmarcado dentro del programa «Meduletras», es un espacio de lectura, exposición y debate en el que los participantes, en esta ocasión escritores y escritoras leoneses que colaboraron en el Calendario Solidario, hablarán sobre sus obras y leerán algún fragmento de las mismas, para concluir con un coloquio que enriquecerá las lecturas.
Alcles es una entidad que da apoyo a las personas y familiares que sufren enfermedades de la sangre y, que además de dispositivos asistenciales, ha apostado por la cultura como una forma de divulgar estas patologías y abrirse a la sociedad.