La voz de reconocidas plumas leonesas en Meduletras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Alcles Leon (Asociación Leonesa con las enfermedades de la sangre) reúne este lunes 30 de marzo las plumas de José María Merino, Ángel Cabezas Amurgos y Noemí Sabugal en el encuentro literario que celebra a partir de las 18.00 horas en el salón de actos de Sierra Pambley.

Este encuentro, enmarcado dentro del programa «Meduletras», es un espacio de lectura, exposición y debate en el que los participantes, en esta ocasión escritores y escritoras leoneses que colaboraron en el Calendario Solidario, hablarán sobre sus obras y leerán algún fragmento de las mismas, para concluir con un coloquio que enriquecerá las lecturas.

Alcles es una entidad que da apoyo a las personas y familiares que sufren enfermedades de la sangre y, que además de dispositivos asistenciales, ha apostado por la cultura como una forma de divulgar estas patologías y abrirse a la sociedad.