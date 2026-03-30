Estas son las siglas de emergencias que deberías conocer

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una iniciativa informativa destinada a familiarizar a la población con la terminología técnica utilizada por los servicios de emergencia. Bajo el epígrafe de siglas utilizadas en emergencias, el gobierno regional busca que los ciudadanos comprendan mejor la estructura operativa de Protección Civil, facilitando así la comunicación y la eficacia de las actuaciones en momentos críticos. Esta guía práctica desglosa desde las unidades básicas de intervención hasta los centros de mando que lideran la gestión de crisis en la comunidad autónoma.

En el núcleo de esta estructura se sitúan organismos clave como la Agencia de Protección Civil y Emergencias y el Centro Coordinador de Emergencias, encargados de la supervisión técnica y logística. Asimismo, se destacan figuras operativas fundamentales como el Puesto de Mando Avanzado y el Centro de Coordinación Operativa Integrada, que actúan como los cerebros estratégicos sobre el terreno. El glosario también pone en valor la labor de unidades especializadas, entre las que figuran el Grupo de Rescate y Salvamento, la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias, este último esencial para la atención emocional de los afectados.

La información proporcionada por la administración autonómica dedica un apartado especial a los planes territoriales y sectoriales que rigen la seguridad en la región. Entre ellos sobresale el Plancal, que constituye el marco general de Protección Civil en Castilla y León, acompañado de protocolos específicos para riesgos concretos. En esta categoría se encuentran el Inuncyl para inundaciones, el Infocal para la lucha contra incendios forestales y el Mpcyl, diseñado específicamente para intervenir en accidentes que involucren mercancías peligrosas, garantizando así una respuesta integral ante cualquier amenaza pública.