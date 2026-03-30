Se devolverá el importe de las entradas del concierto interrumpido de Rosalía en Milán por ponerse enferma

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La plataforma Ticketmaster Italia ha confirmado este lunes a los usuarios afectados que devolverá el importe integro de las entradas del concierto que la artista española Rosalía se vio obligada a interrumpir el pasado miércoles en Milán (norte) debido a un cuadro de intoxicación alimentaria.

Tras el incidente en la capital lombarda, quinta parada de su gira europea 'Lux Tour', la organización ha dispuesto que el reembolso incluya el precio del billete más el 15 % correspondiente a los derechos de preventa.

Ticketmaster ha enviado un comunicado a los afectados, al que ha tenido acceso EFE, detallando que los pagos se ejecutarán de forma automática entre el 7 de abril y el 30 de junio de 2026, utilizando el mismo método de pago empleado en la compra.

La noche del 25 de marzo, Rosalía suspendió su actuación en el Unipol Forum de Milán a los pocos minutos de comenzar debido a una intoxicación alimentaria.

La cantante catalana confesó sobre el escenario que había pasado las horas previas vomitando en el camerino y que, aunque su intención era ofrecer "el mejor espectáculo posible", físicamente se encontraba "en el suelo".

Cinco días después del incidente, Rosalía vuelve este lunes a subirse al escenario para la primera de sus cuatro fechas consecutivas en el Movistar Arena de Madrid.