La Luna Rosa de abril iluminará el cielo nocturno de León en un espectáculo de primavera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Luna Rosa es uno de los eventos astronómicos más esperados de la primavera en el hemisferio norte. Este fenómeno ocurre cuando el satélite natural de la Tierra alcanza su fase de plenitud durante el mes de abril. A pesar de lo que su sugerente nombre indica, la Luna no cambia realmente de color ni adquiere tonalidades fucsias o rosadas. Visualmente, mantiene su característico brillo blanco plateado o amarillento, pero recibe esta denominación por una tradición arraigada en la observación de los ciclos naturales y el cambio de estación.

El origen del nombre se remonta a las tradiciones de las tribus nativas americanas, específicamente de los pueblos algonquinos. Ellos bautizaron a la luna llena de abril como Luna Rosa en honor a la floración de la Phlox subulata, conocida comúnmente como musgo rosa o planta de flores de tierra. Esta planta es una de las primeras en cubrir el paisaje de color rosado tras el invierno, convirtiéndose en un símbolo de renacimiento y vitalidad. De este modo, el término funciona más como un calendario agrícola y botánico que como una descripción física del astro.

En este 2026, la Luna Rosa alcanzará su máximo esplendor durante la noche de abril, posicionándose en el lado opuesto de la Tierra con respecto al Sol. Para disfrutar de este espectáculo no se requiere de equipo profesional, aunque alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades permite apreciar mejor los detalles de su relieve y su intensa luminosidad. Este evento no solo es un deleite visual, sino que también determina fechas importantes en diversas culturas, como el cálculo de la Pascua en el cristianismo o el inicio de festividades en el calendario hindú y budista.

Más allá de la astronomía, la Luna Rosa se asocia con conceptos de renovación y crecimiento. Al coincidir con el apogeo de la primavera, muchas personas consideran este momento como una oportunidad para dejar atrás lo viejo y sembrar nuevas intenciones. Es un recordatorio de la conexión intrínseca entre los ciclos celestes y la vida en la Tierra, marcando un periodo donde la luz comienza a ganar terreno sobre la oscuridad y la naturaleza despierta en todo su esplendor.