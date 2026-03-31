Un eclipse inclusivo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Instituto de Ciencias del Espacio (ICE), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), preparará un centenar de dispositivos que transforman la intensidad de la luz en sonido para que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

El proyecto Eclipse Inclusivo ha elaborado los dispositivos LightSound, desarrollados por el proyecto del mismo nombre de la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Son un poco más grandes que un teléfono móvil y utilizan una tecnología de código abierto para transformar la intensidad de la luz en sonido. Bajo la brillante luz solar comienza como un tono agudo de flauta y, a medida que la Luna va cubriendo el Sol durante el eclipse, el sonido desciende a un tono grave de clarinete antes de desaparecer por completo durante la fase de eclipse total de Sol, reproduciendo así todo el proceso, informa el CSIC.

Estos aparatos se pueden conectar a unos auriculares, para vivirlo de forma individual y más bien contemplativa, o hacerlo a unos altavoces, para una experiencia compartida. «Un eclipse solar total es una experiencia absolutamente única en la que es importante que el mayor número de personas puedan participar, por eso es relevante hacer estos eventos accesibles para que las personas con discapacidad visual no queden excluidas de algo que va a movilizar a millones de personas en todo el país», afirma Jorge Rivero, coordinador del proyecto Eclipse inclusivo.

"Además, el momento de la totalidad es un instante muy emocional, casi de comunión colectiva, queremos que ese sentimiento sea también un momento de inclusión en el que todos podamos compartir la experiencia», añade. Los dispositivos se van a elaborar en un taller con voluntariado que se celebrará en el mes de mayo en Barcelona, y se van a emplear tanto para eventos de observación del eclipse como en talleres para personas con discapacidad visual organizados junto al Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Barcelona.

Estos dispositivos ya han demostrado su eficacia en eclipses solares anteriores en Estados Unidos (2017, 2024), Chile y Argentina (2019-2020). Los LightSound producidos por el ICE-CSIC se prestarán de manera gratuita (hasta agotar las existencias disponibles) a los organizadores de eventos del eclipse, que deberán cubrir el coste del envío.