Estímulos al lince ibérico

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La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha destinado cerca de 574.000 euros para la construcción y puesta en marcha de nuevas infraestructuras destinadas a la gestión del proyecto de reintroducción del lince ibérico en la Comunidad.

Para ello se han construido en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid ocho nuevas mudas de cuarentena, espacios en los que los linces que provienen de la naturaleza tienen que pasar un aislamiento sanitario desde su llegada a Castilla y León hasta su liberación en el medio natural para confirmar previamente que se encuentran libres de enfermedades.

El consejero de Medio Ambiente, Fomento y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explica que estas ocho nuevas mudas se suman a las dos existentes lo que permite incrementar «de manera significativa» la capacidad de acogida del centro que puede albergar de forma simultánea entre ocho y diez ejemplares procedentes de otras poblaciones. "Este avance resulta fundamental para agilizar los procesos de cuarentena sanitaria obligatoria que deben superar los linces que provienen de la naturaleza desde su traslocación a la Comunidad y antes de su liberación, ya que hay que garantizar su buen estado sanitario a fin de evitar la transmisión de enfermedades al medio", ha incidido la Consejería. La Junta ha explicado que la traslocación de ejemplares constituye una «herramienta esencial» dentro de los programas de reintroducción del lince ibérico ya que permite reforzar poblaciones existentes y favorecer la expansión de la especie en territorios donde había desaparecido. Estas actuaciones se desarrollan de forma coordinada a nivel nacional, en el marco de un protocolo técnico común que garantiza la viabilidad y el seguimiento de los ejemplares liberados.

La Consejería explica que las instalaciones han sido diseñadas con criterios técnicos avanzados para garantizar tanto el bienestar de los animales como la seguridad de los equipos veterinarios. Así, cada muda dispone de una sala de personal desde la que se controlan las operaciones, una zona interior acondicionada para el refugio del animal y un patio exterior equipado con elementos de enriquecimiento ambiental, como estructuras en altura y troncos, que favorecen el comportamiento natural del lince durante su estancia en cuarentena.