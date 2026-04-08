El secreto para vivir 120 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Todo comenzó el 3 de febrero de 1906. Y después pasaron 120 años. Y pasarán muchos más porque el cronista más aventajado de León, el Diario de León, se compromete con su gente, su historia, su cultura, sus tradiciones y sus costumbres, se posiciona al lado del progreso y adapta sus recursos a la tecnología para llegar a más rincones de la provincia y de la diáspora a través de la edición digital.

Diario de León edita la revista imprescindible con el análisis detallado de los principales acontecimientos ocurridos en los últimos 120 años de historia de la provincia, pone imágenes, caras, nombres y datos para comprender mejor la evolución de los pueblos y sus gentes en un trabajo de 324 páginas a todo color que estará disponible en los kioskos este jueves 9 de abril gratis con el ejemplar del Diario de León.

Todos los periodistas del Diario de León, fotógrafos, diseñadores gráficos, publicistas, colaboradores, opinadores de distintas entidades y expertos en diferentes materias han trabajado para que el lector tenga entre sus manos un documento único para comprender mejor el camino recorrido en los últimos 120 años y para dejar la puerta abierta al futuro para que, de aquí a otros 120 años, se siga escribiendo la historia, ya sea en tinta o en la nube. Y es que el secreto de tan larga vida es dar vida a la provincia.