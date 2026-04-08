El 'Rasca X10' de la ONCE reparte su premio mayor en pleno centro de Ponferrada

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El ‘Rasca X10’ de la Once dejó en Ponferrada un premio de 150.000 euros gracias al boleto vendido por Bas García Martínez en su punto de venta ubicado en la plaza Lazúrtegui de la capital del Bierzo.

El ‘Rasca X10’ es el juego en el que por dos euros se puede llegar a ganar hasta 150.000 euros al instante. Al descubrir las casillas, si alguno de los números coincide con alguno de los números ganadores, se gana el premio correspondiente. Si coincide con alguno de los números multiplicadores, se puede multiplicar el premio por dos, por cinco o por diez.