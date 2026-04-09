La felicidad va por dentro

Una mujer sonríe al ver los chorros de agua de una fuente.EFE

Publicado por Efe León Creado: Actualizado:

Castilla y León registró en 2025 un nivel medio de felicidad de 7,73 puntos, una cifra ligeramente inferior a la media nacional (7,80), con los burgaleses y sorianos a la cabeza como los ciudadanos más felices de la Comunidad.

Así lo recoge el Informe socioeconómico de la felicidad en España 2025, elaborado por la Red Internacional Universitaria de la Felicidad a partir de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio sitúa a la comunidad en una posición intermedia dentro del conjunto autonómico, por delante de regiones como Cantabria, Asturias o La Rioja.

El informe, recientemente publicado, ofrece una radiografía detallada del bienestar subjetivo en España y permite comparar los niveles de felicidad tanto por comunidades autónomas como por provincias, edad, ingresos, situación laboral o percepción económica, entre otros factores.

En el caso de Castilla y León, los resultados reflejan una comunidad con estabilidad en sus niveles de bienestar, aunque con importantes diferencias internas. Por provincias, Burgos destaca como una de las mejor valoradas de España, con una puntuación media de 8,6 puntos, el máximo registrado a nivel nacional junto a Álava, Badajoz y Lleida. Le siguen Soria (8,2) y Palencia (8,1), que también se sitúan claramente por encima de la media española.

Otras provincias de la comunidad muestran valores próximos al promedio nacional, como Salamanca (7,8), Zamora (7,8) y Valladolid (7,6), mientras que León (7,6) y Ávila (7,6) se mantienen en niveles similares. Segovia, con 7,1 puntos, figura entre las provincias de Castilla y León con menor valoración media, aunque sigue dentro de rangos considerados altos por el propio informe.

El documento subraya que, en términos generales, la mayoría de las provincias españolas se sitúan por encima de los siete puntos, lo que refleja una percepción global positiva del bienestar personal en 2025. La percepción de la situación económica aparece como uno de los factores clave para explicar las diferencias en felicidad.

En Castilla y León, las personas que consideran buena la situación económica de su comunidad alcanzan niveles de felicidad de algo más de ocho puntos, mientras que entre quienes la califican como mala, la media baja a 7,39 puntos, una de las cifras más contenidas del ranking autonómico en este indicador.