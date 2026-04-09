¿Qué se escucha en el espacio? Escucha la playlist oficial de los tripulantes del Artemis II

Integrantes de la tripulación de la misión Artemis II, la especialista de misión Christina Koch (i), el piloto Victor Glover (2d), el comandante Reid Wiseman (d), y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen (2i).NASA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los astronautas de Artemis II de la NASA comenzarán este jueves los preparativos para la reentrada en la Tierra y el amerizaje programados para mañana, en la que será su última jornada completa en el espacio tras convertirse en los primeros seres humanos en orbitar la Luna en medio siglo.

Los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)- han iniciado el noveno día de misión bajo el sonido de 'Lonesome Drifter', el tema de Charley Crockett que la NASA ha escogido para despertarlos este jueves.

La jornada también prevé una maniobra de corrección en la trayectoria de retorno, la segunda desde que sobrevolaron la Luna el pasado lunes y pusieron rumbo hacia la Tierra.

La reentrada y amerizaje en nuestro planeta tendrán lugar el viernes. Los astronautas caerán en el océano Pacífico frente a las costas de California a las 20:07 horas del este de Estados Unidos (00:07 GMT del sábado), donde serán evaluados por médicos y recogidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Ese hito marcará el final de diez días de misión espacial, que comenzó con el lanzamiento el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida), y se convirtió en la primera tripulada en alcanzar la órbita lunar desde el Apolo 17 en 1972.

Un despertar distinto

Durante este apasionante viaje, la música está jugando un papel fundamental, ya que fomenta la creación de rutinas en el espacio.

La Nasa ha compartido la lista oficial de canciones que Control de Misión ha reproducido para despertar a los astronautas de Artemis II.

Cada canción ha sido elegida por la tripulación para continuar con una tradición que comenzó hace más de 50 años.