Salustiano López-Contreras, precursor de la anestesiología en León y expresidente del Colegio de Médicos, fallece a los 96 años

Salustiano López-Contreras (León. 1929-2026) fue un médico humanista, un hombre de consenso más que de poder y un ciudadano que creía tanto en el progreso científico como social.

Anestesiólogo de formación, es recordado como presidente del Colegio de Médicos de León desde 1986 hasta 1994, aunque también fue presidente, durante un año, 1992, del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León.

Ingresó como Académico Correspondiente de la Academia de Medicina del Distrito Universitario de Asturias y León, el día 20 de febrero de 1988, cuyo discurso versó sobre el tema: “Reflexiones sobre el dolor. Problema médico y social”.

Miembro de una familia burguesa liberal, Salustiano López-Contreras tuvo sus inquietudes políticas. En las primeras elecciones municipales democráticas (1979) se presentó en la lista de UCD junto a Juan Morano y fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de León, con el ánimo de aportar "moderación y desapasionamiento" "en aquellos años difíciles de la transición, en los que todavía seguían vigentes muchos vicios y radicalismos de la dictadura, sobre todo en la política".

Guardaba buenos recuerdos del trabajo con los compañeros, pero se apartó totalmente de la vida política desencantado. "En los partidos hay demasiados mediocres, que tratan de medrar a costa de lo que sea y esto no es ni asumible ni soportable por quienes, como yo, tienen una profesión y no necesitan vivir de la política, luchando a brazo partido con esos personajillos de opereta", declaraba en Diario de León en 1994.

Su compromiso ciudadano lo volcaría años después en la creación del comité ciudadano que impulsó la campaña Salvemos la Catedral, que supuso un aldabonazo en la implicación social de la restauración del monumento y una llamada de atención a las instituciones.

Salustiano López-Contreras se ha ido en silencio. Con 96 años y una fructífera vida por detrás. Salus, como le llamaban sus colegas, fue uno de los protagonistas de la evolución de la sanidad leonesa hasta su jubilación en los años 90, primero del hospital, en medio de la tormenta de la integración de Virgen Blanca y Princesa Sofía.

Severo Ochoa, en 1992, con el entonces presidente del Colegio de Médicos de León, Salustiano López-ContrerasDL

Estudió medicina en la facultad de San Carlos en Madrid y se especializó en Anestesiología en el Hospital Princesa. A su regreso a León, no existía la especialidad ni un centro público donde ejercerla. Junto a otros compañeros formaron un equipo en 1958 y "tuvimos que llevar nuestros aparatos a las clínicas privadas concertadas para trabajar en ellos hasta que díeż años después se construyó la Residencia Virgen Blanca".

En 1967 saca por oposición la plaza de Especialista de Anestesiología y Reanimación de la Seguridad Social y un año después se incorpora como jefe de sección de la Residencia Sanitaria Virgen Blanca de León, cargo que desempeña hasta 1992 al ser nombrado jefe de servicio, hasta 1994 cuando se jubila de la sanidad pública pero continúa su profesión en la privada.

En 1992 fue el artífice de traer a León al premio Nobel de Medicina Severo Ochoa, a quien había conocido en Madrid. El pasado mes de septiembre con motivo del 120 aniversario del científico, López-Contreras recordaba este episodio: «Se me ocurrió preguntarle si podría venir a León a dar una charla y se brindó enseguida, solo me dijo que tenía que saberlo con tiempo».

Salustiano López-Contreras falleció este martes 7 de abril y fue despedido en una misa de funeral el miércoles en la parroquia de Nuestra Madre del Buen Consejo de los PP. Agustinos.