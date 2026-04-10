Cuidados de enfermería y cáncer en un libro coral

Un grupo de alumnos de Enfermería a la entrada de Ciencias de la Salud.fernando otero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El libro coral 'Siempre ahí: las enfermeras que cuidan a las personas con cáncer', de Ana Fernández Feito, de la Universidad de Oviedo, se presenta esta tarde a las 18.00 horas en el Ateneo Cultural El Albéitar.

En el acto participarán, además de la autora principal, las coautoras Elena Andina Díaz, de la Universidad de León; Carmen Solano Ruiz y Ana Isabel Gutiérrez García, de la Universidad de Alicante; y Gema del Valle Arnáez, enfermera de los Cuidados Paliativos de Oviedo.

La obra reúne la voz de 36 enfermeras y recorre las distintas etapas del cáncer desde una mirada amplia, sensible y comprometida con la dignidad de la persona. Sus páginas combinan conocimientos científicos, experiencia clínica, reflexiones profesionales y emociones, con aportaciones de la filosofía, el derecho, la psicología y la bioética.

El libro aborda cuestiones como el dolor, el miedo, la vulnerabilidad y la necesidad de apoyo, pero también la capacidad de adaptación de personas con cáncer y familias en un proceso vital complejo.

Además, incorpora numerosos testimonios, con la voluntad de servir de ayuda a otras personas que atraviesan una situación similar. Más que un libro sobre enfermedad, «Siempre ahí» se presenta como un homenaje al valor del cuidado y al trabajo cotidiano de las enfermeras que acompañan, alivian y sostienen a las personas con cáncer.