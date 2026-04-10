120 años que vuelan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los 120 años de Diario de León que condensa la revista conmemorativa volaron ayer en los kioskos de León y provincia. La atractiva portada de Pablo Santamarta, que apela a las décadas de actualidad en tinta y papel, y las que aún están por llegar, fue recibida por los lectores y las lectoras con entusiamo.

Una revista imprescindible para degustar con calma, que en una primera mirada atrapa por las fotos de ayer y hoy y hace detenerse en los titulares que reflejan el devenir de la provincia en las doce décadas de andadura del decano de la provincia.

Son 324 páginas elaboradas por una plantilla veterana, enriquecidas con las colaboraciones externas de un arco social y cultural relevante y que han salido a la luz con el respaldo publicitario de una nutrida representación de empresas e instituciones que, al igual que el Diario, trabajan por la provincia.

Una de las cosas que más ha llamado la atención han sido las fotos de las tripas del periódico, las que desvelan una pequeña parte de cómo se hacía y cómo se hace un diario de papel que ha sabido sobrevivir 120 años y se ha convertido en la cabecera más leída de Castilla y León.

La innovación va de la mano de esta larga vida que los leoneses y las leonesas tienen cada día al alcance de sus manos, ya sea en la versión de papel o en la digital.

También fueron comentadas las páginas dedicadas a la cantera de periodistas que es el Diario, con el testimonio de algunas de las personas que han pasado por las prácticas veraniegas y hoy desarrollan su carrera profesional en otros medios o en departamentos de comunicación.

Dicen que el secreto de la longevidad de Diario de León es que sus fundadores, en aquel año de 1906, hicieron una peregrinación a La Virgen del Camino para encomedarse a la patrona... Quienes han pasado por sus sedes a lo largo de la historia —una multitud se reunió para la foto de familia histórica— saben que la realidad es más prosaica —trabajo, inversión y trabajo— pero no menos heroica. El milagro diario de León, como reza uno de los titulares de la revista, se renovó este jueves en todos los puntos de venta.