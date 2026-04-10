Ocho corales entonan la paz convocadas por Cáritas de León en San Froilán

La Coral de Mansilla durante la actuación.VIRGINIA MORÁN

El II Concierto por la Paz de Cáritas Diocesana de León se desarrolló con éxito en la parroquia de San Froilán en León. Schola Cantorum, Voces de Mansilla, Orfeón Leonés, Coro San Marcos, Coro Onzonilla, Coral Isidoriana, Coro Vegazana y Coral Escarcha ofrecieron un repertorio de 16 canciones que deleitaron al público asistente.

En un contexto global marcado por más de 50 conflictos armados activos, varios de ellos en guerra y con consecuencias devastadoras, este concierto nace como un llamamiento a la paz, tanto desde una perspectiva global como desde el compromiso cotidiano, señala la organización.