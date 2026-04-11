Las enfermeras que siempre están ahí

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El libro ‘Siempre ahí: las enfermeras que cuidan a las personas con cáncer’ fue presentado este viernes en el Ateneo Cultural El Albéitar. En el acto participaron la autora principal, Ana Fernández Feito, y las coautoras Elena Andina Díaz, de la Universidad de León; Carmen Solano Ruiz y Ana Isabel Gutiérrez García, de la Universidad de Alicante; y Gema del Valle Arnáez, enfermera de los Cuidados Paliativos de Oviedo. La obra reúne la voz de 36 enfermeras y propone un recorrido por las distintas etapas del cáncer desde una mirada amplia, sensible y comprometida con la dignidad de la persona.