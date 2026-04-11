Una bola de fuego a más de 40.000 kilómetros por hora

Publicado por EFE San Diego Creado: Actualizado:

Una bola de fuego debía entrar en la atmósfera a atmósfera terrestre a una velocidad de unas 25.000 millas por hora (más de 40.230 kilómetros por hora), desacelerando a una tasa de hasta cuatro veces la fuerza de gravedad. Así estaba previsto el amerizaje de los cuatro astronautas que, desde 1972, realizan el primer viaje a la órbita lunar. La cápsula se debía separar del módulo de servicio 42 minutos antes de la zambullida, y a 75 millas (unos 120 kilómetros) sobre la superficie terrestre, una docena de propulsores asegurarían la orientación correcta.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) advirtió que podría sentirse y escucharse un estampido sónico en todo el sur de California en la tarde del viernes durante el amerizaje de la nave Orión de Artemis II en las costas de San Diego.

El amerizaje de los astronautas generó una gran expectativa del público estadounidense, por lo que el USGS ha creado la encuesta «¿Lo sentiste?» (Did You Feel It?).

La agencia suele utilizar este tipo de encuestas para recopilar testimonios en casos de movimientos telúricos y usa las respuestas para elaborar mapas de la intensidad de la sacudida, la magnitud de los daños y la experiencia de la comunidad. Con la misión Artemis, el USGS cartografiará los reportes relacionados con el estampido sónico esperado en la reentrada de la nave Orión a la atmósfera terrestre con los cuatro astronautas a bordo. Según la Nasa, un estampido sónico es el ruido, similar al de un trueno, que escucha una persona en tierra cuando una aeronave u otro tipo de vehículo aeroespacial vuela por encima a una velocidad superior a la del sonido (velocidad supersónica).

El aire reacciona como un fluido ante los objetos supersónicos. A medida que los objetos se desplazan por el aire, las moléculas de aire son apartadas con gran fuerza, lo que genera una onda de choque, de manera muy similar a como un barco crea una ola de proa. Los astronautas de la misión Artemis II informaron de que perderían las comunicaciones con el centro de control de la Nasa durante los seis minutos posteriores a su reentrada en la atmósfera terrestre, que debía concluir con el amerizaje en aguas del océano Pacífico, frente a San Diego (California). La misión Artemis tenía previsto regresar a la Tierra con una trayectoria más directa que la que tomó Artemis I para reducir las posibilidades de que el escudo térmico sufra daños que pusiera en peligro a los cuatro astronautas. «Estamos utilizando un perfil de entrada elevado. La duración de la entrada FUR de unos 14 minutos, en lugar de 20, para mayor seguridad de la tripulación.