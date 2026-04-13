Nuria Santos, campeona de tenis de mesa con párkinson en España

Nuria Santos tiene 42 años y sufre párkinson. Problemas de movilidad en el lado derecho de su cuerpo y agarrotamiento de la mano le dieron la alerta. Un día tuvo que parar el coche mientras conducía. Después de varias pruebas llegó el diagnóstico.

Dos años antes había recuperado su afición de la infancia por el tenis de mesa y como iba a entrenar al CHF conoció a la asociación Párkinson León y se convirtió en monitora de los pacientes que practican este deporte para mejorar sus condiciones físicas, especialmente la coordinación y el equilibrio.

De la noche a la mañana pasó a tener también el rol de usuaria de la asociación. El tenis de mesa usado como deporte terapéutico de forma pionera en Párkinson León es ahora objeto de un estudio europeo que lidera Alzhéimer León en colaboración con la entidad hermana.

Nuria Santos fue obsequiada con un ramo de flores y un caluroso aplauso por el éxito al final de la carrera Run For Párkinson, una convocatoria mundial a la que se han sumado varias ciudades españolas, entre ellas León. «No me lo podía creer», afirmó visiblemente emocionada.