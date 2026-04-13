El papa León XIV rinde homenaje a las dos monjas leonesas asesinadas en Argelia en 1994
Ocurrió a escasos 100 metros del Centro de Acogida y de Amistad de las hermanas agustinas, que reabrieron en 2005 cuando decidieron volver al barrio como gesto de "reconciliación"
El papa León XIV realizó este lunes una visita privada al Centro de Acogida y Amistad de las Hermanas Misioneras Agustinas en el barrio de Bab El Oued, en Argel, donde se encuentra de visita, "para rendir homenaje a la memoria" de la dos religiosas españolas asesinadas en 1994 por islamistas armados durante la llamada 'década negra'.
"Tras un momento de oración con las hermanas y un saludo de la superiora de la comunidad, el papa se dirigió a ellas, recordando la historia de las dos mártires, y de las demás monjas, explicando que son como una presencia preciosa en esta tierra", explicó el portavoz vaticano, Matteo Bruni,
Explicó el papa, que pertenece a la orden de San Agustín, "que así debe ser la vida agustina en el mundo: dar testimonio, el martirio", añadió.
"Vuestra presencia aquí significa mucho", dijo el pontífice estadounidense y peruano recordando una visita anterior, y destacó el don que san Agustín representa en esta parte del mundo: el "promover el respeto por la dignidad de cada persona" y "declarar que es posible vivir en paz, valorando las diferencias".
Por último, dio las gracias a las hermanas y las animó a continuar, recordando que la fiesta de los 19 mártires de Argelia se celebra el 8 de mayo, día de su elección.
Entre ellas estaba la agustina Lourdes Miguélez que se encontraba justo detrás en el momento en el que fueron asesinadas las religiosas Esther Paniagua Alonso y Caridad Álvarez Martín.
Lourdes, que llegó a Argelia en 1972, recordó cómo aquel Día del Domund decidieron dividirse para ir a misa: "No vayamos las cuatro juntas, vayamos de dos en dos, que no maten a cuatro", cuenta que fueron las últimas palabras que escucharon Caridad y Esther antes de morir.
Ocurrió a escasos 100 metros del Centro de Acogida y de Amistad de las hermanas agustinas, que reabrieron en 2005 cuando decidieron volver al barrio como gesto de "reconciliación" y los vecinos les comentaban preocupados cómo se atrevían a regresar donde mataron a las hermanas.