Un triunfo Infinity

Un momento de la actuación y orgullo leonés tras el éxito.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los bailarines leoneses de Infinity Dance Studio brillaron en el Campeonato de Danza Urbana Move It, celebrado en Vigo el sábado 11 de abril. Los grupos dirigidos por Sofi Pulgar y Cris Sanabria continúan una temporada espectacular tras iniciar su recorrido competitivo el pasado mes.

Las más pequeñas de la escuela, Mini Roars, compitiendo en la categoría Junior, lograron un impresionante primer puesto entre más de 30 grupos participantes. Además, fueron reconocidas con una mención especial al grupo con más «flow», un galardón que pone en valor su energía y estilo sobre el escenario.

Este triunfo se suma al segundo puesto conseguido en Rock da House Santander el pasado 8 de marzo, además de un tercer puesto obtenido previamente, confirmando el excelente nivel de la cantera de la escuela.

Por su parte, el grupo de categoría Youth, Lion Kids, volvió a demostrar su enorme talento al conseguir otro primer puesto, imponiéndose a más de 25 grupos de toda España y Portugal.

Con este resultado, ya suman tres victorias consecutivas en los tres primeros campeonatos de la temporada. Tres primeros puestos en sus primeros tres campeonatos de la temporada.

Estos resultados confirman el gran momento que atraviesa Infinity Dance Studio, consolidándose como una de las escuelas más destacadas del panorama nacional de la danza urbana, con más de diez años llevando el nombre de León a lo más alto.

Infinity Dance Studio es una escuela especializada en danzas urbanas de León. Cuenta con instalaciones, profesorado altamente cualificado y una amplia oferta formativa actualmente que la han convertido en una de las escuelas con más relevancia a nivel nacional en su modalidad.

Las danzas urbanas han calado con fuerza entre las nuevas generaciones que, como se ha visto en Galicia, tocan el éxito además de disfrutar de una afición saludable.