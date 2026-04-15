El Ministerio de Igualdad rinde homenaje a Dolores Vázquez el Día de la Visibilidad Lésbica

Publicado por Iván Gelibter Madrid Creado: Actualizado:

Hace veinte años lo perdí todo. Mi libertad, mi vida, mi voz; incluso mi nombre. Nunca he vuelto a ser la misma, y nunca lo seré, pero ha llegado el momento de enfrentarme a las sombras y contar, por primera vez, mi historia».

Estas fueron las primeras palabras públicas pronunciadas por Dolores Vázquez casi veinte años después de que fueracondenada y posteriormente declarada inocente del asesinato de Rocío Wanninkhof.

Es la única vez que hablado, y lo hizo en el marco de un documental de HBO en el que se desgranaba no solo lo ocurrido con las dos víctimas de Tony King (Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes), sino también la condena injusta a Dolores, que nunca fue resarcida económicamente y que además tuvo que abandonar España.

Cuatro años después de este documental, Dolores Vázquez volverá a hablar. Y lo hará porque el Ministerio de Igualdad la reconocerá dentro de unos días en un acto en el propio ministerio y coincidiendo con el Día de la Visibilidad Lésbica. Tal y como relató en 2021 la propia Dolores, a ella empezaron a destrozarle la vida el 8 de septiembre de 2000, cuando la Guardia Civil entró en su casa de La Cala de Mijas (Málaga) para detenerla como presunta asesina de Rocío.

«Lo recuerdo como una pesadilla. Aunque fue hace 20 años, me viene mucho a la mente en el día a día», reconocía Vázquez, que aseguraba que entonces solo le pasaba por la cabeza que aquello no podía estar ocurriendo. «No me decían nada, daban por hecho que la asesina era yo. No tenía ni voz ni palabra, nada. Yo creía en la justicia, pero ese día dejé de hacerlo para siempre».

Más de 25 años después, es el propio Gobierno el que la reconoce como una figura destacada del colectivo LGTBI. La jornada, el 27 de este mes de abril, incluirá un coloquio sobre la lesbofobia que reunirá a voces destacadas del activismo, la política y el ámbito académico. Participarán Paula Iglesias, presidenta de la FELGTB+; Beatriz Gimeno, activista LGTBI; y Marta Redondo, profesora de la UVA.