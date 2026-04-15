Los pediatras piden preservativos para jóvenes para combatir el auge de enfermedades venéreas

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Un informe de la Asociación Española de Pediatría, que aglutina a la mayoría de estos especialistas, alerta del constante aumento en los últimos años de las infecciones de transmisión sexual (ITS) entre los adolescentes y jóvenes, que «se han convertido en una cuestión urgente de salud pública».

Los médicos infanto-juveniles proponen a autoridades y familias un decálogo de medidas para frenar la avalancha de casos, con acciones para mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y la adherencia a los tratamientos, entre las que destaca la reclamación del acceso gratuito de los adolescentes españoles a los preservativos, pues aseguran que su uso sistemático es «el principal método de prevención» frente a las enfermedades venéreas. Los especialistas parten de una cascada de datos que demuestra la gravedad del problema.

La incidencia en España de las principales ITS, patologías que pueden tener consecuencias graves y duraderas si no se tratan a tiempo, se ha cuadruplicado en lo que va de siglo (la gonorrea se multiplicado por once desde 2014) y está desbocada desde hace más una década, pero especialmente en los tres últimos años. Se han disparado los nuevos diagnósticos, con los menores de 35 años como principal grupo de contagio y con los chicos de 15 a 24 años concentrando una alta proporción de los positivos.

Las infecciones de transmisión sexual son una "cuestión urgente de salud pública" entre la juventud

Además, las tasas más elevadas de clamidia y gonorrea se dan entre las mujeres jóvenes. Las razones con las que los especialistas explican el gran aumento de infecciones entre los adolescentes son múltiples e suman elementos como el inicio cada vez más precoz de las relaciones sexuales (los 16,5 años de media), el aumento de parejas sexuales y la influencia negativa de contenidos digitales (que desinforman y normalizan prácticas de riesgo).

Pero las que consideran de especial relevancia son el escaso uso de condones y otros métodos de barrera, la deficiente educación sexual de la juventud y las dificultades para su acceso fluido al sistema sanitario. Los adolescentes españoles que usan condón en sus relaciones sexuales han descendido un 21% desde principios de siglo, con especial bajada entre las chicas, sobre todo entre las de 15 y 16 años.

Además, los jóvenes de familias con menor capacidad adquisitiva registran tasas más altas de inicio sexual precoz, uso más bajo del preservativo y mayor frecuencia de métodos inseguros (como la «marcha atrás"). Por ello sería tan relevante el acceso gratuito a los preservativos a esas edades.

El Ministerio de Sanidad, no obstante, sigue sin poner en marcha el programa de regalo de preservativos a los adolescentes y jóvenes que anunció hace más de un año (y que prometió tener activado antes de que acabase 2025), con cuya entrega gratuita pretendía paliar parte de los riesgos para la salud que entraña el déficit de uso, pese a tener previsto un presupuesto de 10 millones.