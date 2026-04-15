Diario de León

Taller para prevenir el acoso callejero en Isadora Duncan en León

Grupo de trabajo de la Fundación Isadora Duncan. 

Grupo de trabajo de la Fundación Isadora Duncan. fernando otero

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Redacción
León

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Esa incomodidad al caminar solas, esos comentarios y comportamientos no deseados en espacios públicos... No es casualidad. No es exageración. Nos ha pasado a todas y no estás sola». La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan realiza este jueves 16 de abril un taller dinámico y participativo, para poner palabras a lo que las mujeres han vivido para aprender «juntas a identificar, prevenir y actuar frente al acoso callejero». La actividad se desarrolla en colaboración con el programa Stand Up, contra el acoso callejero, un programa de formación diseñado para ayudar a prevenir el acoso y construir espacios seguros e inclusivos, impulsado por L'Oréal Paris en colaboración con la ONG Right To Be. Se trabajará con videos prácticos y situaciones reales para reflexionar, compartir experiencias y encontrar herramientas útiles para el día a día. El taller es de 16.30 a 18.00 horas de forma presencial con formación online. Es necesario inscribirse en el número 987 26 14 49, en el Whatsapp 987 95 28 02 o cnudarodasi@abla.ana

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