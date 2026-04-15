Taller para prevenir el acoso callejero en Isadora Duncan en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Esa incomodidad al caminar solas, esos comentarios y comportamientos no deseados en espacios públicos... No es casualidad. No es exageración. Nos ha pasado a todas y no estás sola». La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan realiza este jueves 16 de abril un taller dinámico y participativo, para poner palabras a lo que las mujeres han vivido para aprender «juntas a identificar, prevenir y actuar frente al acoso callejero». La actividad se desarrolla en colaboración con el programa Stand Up, contra el acoso callejero, un programa de formación diseñado para ayudar a prevenir el acoso y construir espacios seguros e inclusivos, impulsado por L'Oréal Paris en colaboración con la ONG Right To Be. Se trabajará con videos prácticos y situaciones reales para reflexionar, compartir experiencias y encontrar herramientas útiles para el día a día. El taller es de 16.30 a 18.00 horas de forma presencial con formación online. Es necesario inscribirse en el número 987 26 14 49, en el Whatsapp 987 95 28 02 o cnudarodasi@abla.ana