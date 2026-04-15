La gira No Normal, con el científico Antonio Turiel en León

El físico leonés Antonio Turiel presentó este martes en León la gira 'No Normal' (www.nonormal.org), una plataforma a la que se ha sumado cerca de medio centenar de personas del ámbito de la academia, la divulgación científica y el activismo social y que desde el 13 al 19 de abril en todo el estado español.

Turiel llenó el Teatro El Albéitar con su presentación. La normalidad se ha terminado y, si no se cambia el rumbo económico y social, el desastre será mayor. "Un escenario apocalíptico con una islita de esperanza si cambiamos", como señala una de las personas que le vio en directo.