Concierto folk solidario para las Vacaciones en Paz en León este viernes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Saharaui para el Desarrollo (Asped) de León organiza este viernes el II Concierto Solidario Folk para ayudar a financiar el programa Vacaciones en Paz. La cita es este viernes 17 de abril en el salón de actos del Ayuntamiento de León a partir de las 19.00 horas.

Bajo la conducción de El Gran Quino actúan a favor de la causa La bandina perrofláutica, Gabi (profesor de pandereta) Sabu (D'Urria), Son de Antanu, Nacho y Marisol y Ruxidera.

Las personas que no puedan asistir al concierto y quieran colaborar con el programa Vacaciones en Paz tienen la posibilidad de aportar su donativo en la fila 0 : 61 0049 6739 1527 1623 3835.