Concierto folk solidario para las Vacaciones en Paz en León este viernes
La Asociación Saharaui para el Desarrollo (Asped) de León organiza este viernes el II Concierto Solidario Folk para ayudar a financiar el programa Vacaciones en Paz. La cita es este viernes 17 de abril en el salón de actos del Ayuntamiento de León a partir de las 19.00 horas.
Bajo la conducción de El Gran Quino actúan a favor de la causa La bandina perrofláutica, Gabi (profesor de pandereta) Sabu (D'Urria), Son de Antanu, Nacho y Marisol y Ruxidera.
Las personas que no puedan asistir al concierto y quieran colaborar con el programa Vacaciones en Paz tienen la posibilidad de aportar su donativo en la fila 0 : 61 0049 6739 1527 1623 3835.