La vivienda arroja al umbral de pobreza severa a más de 80.000 leoneses

La vivienda es el principal factor de exclusión social en España y León no se escapa a esta tendencia aunque las cifras estén por debajo de la media estatal.

El informe que realiza para Cáritas la empresa Foessa desvela que más de 80.000 leoneses y leonesas se quedan al borde del umbral de la pobreza severa una vez que pagan su vivienda y los gastos. Además, otras 20.000 personas que residen en la provincia tienen trabajos precarios.

Estas cifras sitúan a León con un 14,9% de personas en exclusión social, además de un 7% de hogares en situación complicada, según apuntó Aurora Baza, directora de Cáritas en la presentación del informe Foessa que tuvo lugar este miércoles en el Museo Diocesano y de la Semana Santa de León.

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, fue contundente al referirse a la creciente desigualdad social: “Las desigualdades no deberían estar tan presentes en estos tiempos pero, como sabemos, hay intención de que esto se mantenga por parte de aquellos quieren acaparar todo, como ocurre con la guerra”.

En este sentido, el prelado leonés hizo un llamamiento a la paz siguiendo los pasos de León XIV en Roma y en su viaje apostólico por África: “Nos debemos unir todos a este llamamiento” que “no está motivado por ningún interés particular o político. Es el Evangelio de Jesús, es lo que la Iglesia quiere defender y lo que, en definitiva, también Cáritas quiere hacer con este informe”.

“Es importante distinguir que pobreza y exclusión no surgen de una crisis puntual” como pudo ser el covid, señaló Raúl Flores, ponente del informe. La subida de los alquileres en un 31% ha acrecentado la desigualdad, si bien en el caso de Castilla y León y de la provincia leonesa se mantiene cierta estabilidad desde 2018.

“Viene de atrás y se debe al sistema”, añadió para matizar que, además de la pobreza económica, el informe ha detectado un incremento de la pobreza relacional con el aislamiento social que produce más soledad, malas relaciones vecinales y familiares. Este factor ha aumentado 1,7 veces respecto a 2018.

“La vivienda es el epicentro de las desigualdades”, abundó Flores. “Es un derecho fake”, expresó al reiterar la cifra que deja en evidencia la situación precaria de más de 80.000 personas en León, que equivale a casi el 20% de la población.

Con el informe se pretende hacer un llamamiento a la sociedad en general, a las instituciones en particular y a todas las personas, “una herramienta para trabajar” para erradicar la exclusión, incidieron en la presentación a los medios de comunicación.

Cáritas se ha mostrado favorable, en sintonía con la Iglesia católica, a la regularización de personas migrantes. Raúl Flores recordó que se trata de la quinta regularización que se hace desde los años 80 en España.

Las personas migrantes, subrayó, sufren tres veces la pobreza que la población autóctona. “Son personas que suman bienestar y progreso a la sociedad y han sido apartadas de los derechos (sanidad, empleo, etc.) y también de los deberes”, apuntó Flores.

Cáritas recalca que el proceso de regularización de inmigrantes es avalado no solo por la Iglesia católica, sino por otras muchas entidades sociales, empresariales y sindicales pese a los posicionamientos contrarios de algunos partidos como Vox o el PP.