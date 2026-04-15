El cansancio que florece: cómo identificar y combatir la astenia primaveral

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La llegada de la primavera suele asociarse con energía y vitalidad, pero para un sector considerable de la población el cambio de estación trae consigo un fenómeno conocido como astenia primaveral. Aunque no se considera una enfermedad en el sentido estricto, la comunidad médica la define como un trastorno adaptativo temporal. Este proceso ocurre cuando el cuerpo intenta ajustarse a las nuevas condiciones ambientales, como el aumento de las horas de luz solar, la subida de las temperaturas y los cambios en la presión atmosférica, lo que altera momentáneamente el ritmo circadiano y la producción de hormonas como la melatonina y la serotonina.

Los síntomas de este cuadro son variados y suelen manifestarse de forma progresiva durante las primeras semanas del cambio de estación. Lo más habitual es sentir un cansancio generalizado y una falta de energía física que no desaparece del todo con el descanso nocturno. A nivel emocional, es común experimentar irritabilidad, tristeza leve, falta de apetito y una dificultad notable para mantener la concentración en las tareas cotidianas. Además, muchas personas reportan alteraciones en el patrón de sueño, sintiendo somnolencia durante el día pero encontrando dificultades para conciliar un sueño reparador durante la noche.

Para mitigar estos efectos y ayudar al organismo a recuperar su equilibrio lo antes posible, los expertos recomiendan seguir una serie de pautas enfocadas en el estilo de vida. Es fundamental mantener una rutina de sueño constante, intentando acostarse y levantarse a la misma hora para regular el reloj biológico. La alimentación juega un papel crucial, por lo que se aconseja priorizar productos frescos de temporada, legumbres y frutos secos, evitando las comidas pesadas y el exceso de cafeína que pueden acentuar el nerviosismo. Asimismo, realizar ejercicio físico moderado de forma regular y mantenerse bien hidratado son herramientas clave para elevar los niveles de energía y mejorar el estado de ánimo de manera natural.