El tiempo en León: cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso este jueves

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves en la provincia de León una jornada mayoritariamente estable, con cielos poco nubosos o despejados y un ligero ascenso de las temperaturas máximas.

Según la predicción oficial, en el norte de la provincia se esperan intervalos de nubes bajas durante las horas nocturnas, mientras que el cielo tenderá a despejarse a lo largo del día. En el resto del territorio leonés dominarán los cielos despejados o con escasa nubosidad.

No se descartan brumas ni bancos de niebla matinales, especialmente en zonas del norte, que podrían reducir la visibilidad a primeras horas. Las temperaturas mínimas registrarán ligeros cambios, mientras que las máximas subirán de forma leve respecto a jornadas anteriores.

En cuanto a los valores previstos, se alcanzarán máximas de hasta 24 grados en Ponferrada, 23 en Astorga y 22 en León capital, mientras que en Villablino se quedarán en torno a los 22 grados. Las mínimas oscilarán entre los 3 grados en Villablino y los 7 en Ponferrada.

El viento será variable y flojo durante la noche, girando a oeste y suroeste en las horas diurnas, con algún intervalo de intensidad moderada por la tarde.