La familia de María Caamaño agradece el apoyo recibido y sentencia: “Sin investigación no hay vida”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La familia de la pequeña salmantina María Caamaño Múñez, conocida popularmente como la ‘Princesa Futbolera Guerrera’, agradeció hoy a través de la cuenta personal de la joven en la red social X el apoyo recibido “día a día en este largo partido” y la labor de “todos los equipos médicos” que la atendieron desde que, con siete años, le diagnosticaron un sarcoma de Ewing, cáncer catalogado como enfermedad rara con especial incidencia en los niños y jóvenes, que finalmente hoy acabó con su vida en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

En varios mensajes en esa red social, los padres y la hermana de la pequeña confirmaron su fallecimiento: “Afición, hoy no es María quien os escribe, hoy os escribimos su equipo titular. Después de lo mucho que disfruto con su tata viendo el partido de sus equipos y amigos, la situación de María empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante, pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, María ya está descansando”.

“Solo podemos pediros que sigáis rezando por ella, y por nosotros. Para que la sigamos sintiendo tan cerca como os sentimos a vosotros. Y como María siempre nos ha dicho:

seguid sonriendo, y ahora con más fuerza aún por ella”, escribieron antes de sentenciar: “Sin investigación no hay vida”, y de anunciar que el proyecto solidario ‘La Sonrisa de María’, centrado en la recaudación de fondos destinados a la investigación oncológica seguirá adelante: “Seguiremos sumando, por ella”.