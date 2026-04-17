La Fundación Botín apoya el talento solidario de Adavas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Botín ha seleccionado a Adavas (Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales) de León para participar en la decimotercera convocatoria del programa Talento Solidario, una iniciativa orientada para mejorara la eficiencia interna, impulsar la innovación y reforzar el trabajo en res den el sector social. Adavas es una de las 20 organizaciones sociales que la Fundación ha seleccionado este año para un programa que se estructura en tres fases.

En una primera fase, las entidades participan en un itinerario de formación y acompañamiento que incluye sesiones presenciales, mentorización y el desarrollo de planes de trabajo en áreas clave como el pensamiento estratégico, la gestión de recursos económicos, las operaciones y procesos, las alianzas, el talento y la comunicación. En la segunda fase, las organizaciones reciben una ayuda económica para la contratación de servicios profesionales externos que les permitan avanzar en el área estratégica priorizada. Y para terminar, aquellas entidades que necesiten consolidar ese avance podrán incorporar un profesional interno, seleccionado a través de una convocatoria pública.

Formación y apoyo económico

A través de este programa, de dos años y medio de duración, la Fundación Botín acompaña a organizaciones sociales en la mejora de su gestión interna mediante formación especializada, mentoring y apoyo económico, con el objetivo de impulsar mejoras en áreas estratégicas como la planificación, la gestión de recursos, el desarrollo del talento y la comunicación.

El programa se completa con el acceso a la Red Talento Solidario, integrada actualmente por más de 450 organizaciones sociales, que facilita formación, alianzas, digitalización y el intercambio de buenas prácticas.

En esta convocatoria se han recibido 635 solicitudes de organizaciones de toda España. Se seleccionaron 20 organizaciones, en una convocatoria altamente competitiva en la que solo el 3% de las entidades han accedido al programa.

Entre las 20 organizaciones seleccionadas en esta edición, se encuentran, además de Adavas (Castilla y León), la Asociación San Ricardo Pampuri (Comunidad de Madrid), enfocada en el apoyo a personas en riesgo de exclusión laboral; Fundación Andrés Olivares (Andalucía), reconocida por trabajar para mejorar la calidad de vida de niños con cáncer; Adafa (Aragón), que apoya familias de acogida; Fundación Novessendes (Comunidad Valenciana), enfocada en la intervención socioeducativa; Fundación Utopía y Fundación Social Áurea (Cataluña), centradas en la intervención social y en el desarrollo local sostenible; Fundación CORE (Navarra), dedicada a la integración sociolaboral de personas migrantes; Fundación Abrente-Enki (Galicia), que promueve la inclusión de las personas con discapacidad en la región; Asociación Gregorio Ybarra (País Vasco), centrada en la inclusión de personas sordas y con discapacidad auditiva; y la Asociación Red Cambera (Cantabria), dedicada a la conservación del medio natural a través del voluntariado.

Participan entidades de ámbito estatal como la AMAT, la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, la Asociación Tarjeta Verde – Fútbol Más España, la Red ISEM, la Asociación Nacional Micorriza y la Fundación Amigos de los Mayores.