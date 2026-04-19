Antiguos alumnos de universidades de la ‘Ivy League’ de Estados Unidos eligen una bodega leonesa para observar el eclipse solar

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Aproximadamente dos centenares de académicos y antiguos alumnos de algunas de las principales universidades de la conocida como ‘Ivy League’ de Estados Unidos viajarán en el mes de agosto a España y, concretamente, a León, ya que observarán el eclipse solar total del 12 de agosto en la bodega Leyenda del Páramo, ubicada en la localidad de Valdevimbre.

Según fuentes consultadas por la Agencia Ical, serán grupos de Harvard, Princeton, Yale y la MIT -Massachusetts Institute of Technology- los que el próximo 12 de agosto compartan un sitio de observación exclusivo en la bodega, donde se han reservado ya áreas específicas -incluido un ‘Geek pit’ para que los expertos instalen sus equipos- para la observación del fenómeno que no se producía desde 1912.

Todos ellos se alojarán en la capital leonesa y tienen previsto visitar, durante los días previos a la observación del eclipse, diferentes puntos tanto de la ciudad como de la provincia, así como la posibilidad de hacer algún tramo del Camino de Santiago.

“Sea testigo del eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 desde el mejor punto de observación posible en el viñedo Leyenda del Páramo, mientras el fenómeno atraviesa la Península Ibérica, seguido de una espectacular celebración al atardecer con observación de estrellas”, se puede leer en la página web de ex alumnos de Harvard, en la que se oferta el viaje, ya con todas las plazas ocupadas, que se desarrollará entre el 7 y el 15 de agosto con un precio desde 11.990 dólares por persona.

El viaje está liderado por el de Astrofísica y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos, David Charbonneau, pionero en la observación de tránsitos exoplanetarios, siendo el primero en utilizar esta técnica para confirmar la presencia de un ‘Júpiter caliente’.

La expedición partirá el 7 de agosto de Estados Unidos y, tras pasar tres días en Madrid, se trasladarán el día 10 a León, donde tienen previsto alojarse tres noches en el Parador de San Marcos. Durante su estancia, tienen previsto visitar la ciudad y el mercado de la plaza Mayor y desplazarse a la bodega Leyendas del Páramo, donde además de observar el eclipse, harán una cata de vinos. Un día después, su viaje continuará con destino a Burgos y finalmente se trasladarán a Bilbao para tomar el vuelo de vuelta.

Yale

Bajo el programa denominado ‘Northern Spain: Total Solar Eclipse’, los ex alumnos de la Universidad de Yale ofertan una experiencia similar a la de Harvard, que cuenta ya con personas en lista de espera para poder participar y que permitirá a sus participantes “experimentar un minuto y 44 segundos de oscuridad absoluta”.

El experto que dirigirá la cita será el catedrático de Geología y Geofísica, David A.D. Evans, que desde 2016, es el director del Berkeley College en Yale. Este viaje también comenzará el 8 de agosto, cuando los participantes llegarán a Santiago de Compostela, y será el día 10 cuando se desplazarán a León -previa parada en Astorga para visitar el Palacio de Gaudí-.

Los ex alumnos de Yale también se alojarán en el Parador de León y, además de desplazarse el 12 de agosto a la bodega Leyenda del Páramo para observar el eclipse solar y presenciar el pico de la lluvia de meteoros de las Perseidas, conocerán el casco histórico de la ciudad. Finalmente, el día 13 se irán a Bilbao.

Princeton

“Únete a tus compañeros Tigers para vivir el Eclipse Solar Total de 2026 mientras recorre la Península Ibérica. Te sumergirás en la oscuridad total del eclipse durante un minuto y cuarenta segundos; además, dado que 2026 marca el pico de actividad solar en el ciclo de once años del Sol, la extensión de la elusiva corona solar podría mostrarse en su máximo esplendor”, explica la página de ex alumnos de Princeton, para anunciar el programa ‘Princeton Journeys’, que se desarrollará en España del 6 al 15 de agosto por un precio de 9.990 dólares por persona y estará liderado por el director del Departamento de Ciencias Astrofísicas de Princeton, Michael Strauss, quien vivirá su tercer eclipse solar total.

El programa propuesto por los ex alumnos de Yale comenzará en Madrid y continuará vía Segovia hacia “la hermosa ciudad de León”, en la que el hotel My Palace Hotel “será la base para las festividades del eclipse”, aunque el lugar de observación también será la bodega Leyenda del Páramo. La aventura del grupo continuará en Oporto (Portugal).

MIT

Finalmente, la Asociación de Antiguos Alumnos del MIT también propone un viaje a León para el eclipse solar total del 12 de agosto, que forma parte del programa ‘MIT Alumni Travel’, diseñado para observar el fenómeno desde una de las mejores ubicaciones de la Península.

El viaje estará encabezado por el profesor Richard Binzel, experto en ciencias planetarias del MIT, y también tendrá como punto de encuentro para la observación la bodega Leyenda del Páramo, seleccionada “estratégicamente” porque “se encuentra directamente en la trayectoria de la totalidad”.

El itinerario oficial para la jornada del 12 de agosto incluye tiempo libre en la ciudad de León, donde tendrán una comida grupal en un restaurante local. Una vez en la bodega, está prevista una recepción con vinos de la zona y tapas, además de una sesión de preguntas y respuestas con los profesores del MIT.

Finalmente, tras la observación del eclipse, habrá una cena de celebración seguida de una sesión de observación de estrellas, aprovechando la lluvia de estrellas de las Perseidas y los cielos oscuros de la zona rural de León.